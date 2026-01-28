«Βιολάντα»: Από πού διέρρευσε το προπάνιο που προκάλεσε την έκρηξη

Το θέμα της διαφυγής προπάνιου, αλλά και οι λόγοι που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα το πρόβλημα, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών προκάλεσε την έκρηξη και πυρκαγιά, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της προανάκρισης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον καταμερισμό των ευθυνών προς όλες τις κατευθύνσεις, για παραλείψεις ή ελλείψεις στο θέμα της ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η διαφυγή προπάνιου εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σε υπογειοποιημένο σωλήνα που μεταφέρει προπάνιο από τη δεξαμενή που βρίσκεται στο προαύλιο του εργοστασίου.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν χτες το βράδυ κατά μήκος του σωλήνα, ο οποίος περνάει κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, σε ένα τμήμα από την έξω πλευρά του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι το χώμα είναι νωπό, λόγω της διαρροής του αερίου.

Με δεδομένο ότι είχαν γίνει αναφορές εδώ και πολύ καιρό, ότι μύριζε έντονα αέριο, εκείνο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι αν και γιατί δεν υπήρχαν αισθητήρες, γιατί δεν είχαν ελεγχθεί οι αναφορές και δεν έγινε έγκαιρα κάτι και αν στον τομέα της ασφάλειας γενικότερα είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε, προκειμένου να επιμεριστούν οι ευθύνες, προς κάθε κατεύθυνση.