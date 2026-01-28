Εξιχνιάστηκε απάτη 45.000 ευρώ στην Πάτρα

Εξιχνιάστηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνση ςΔίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν λίγες ημέρες στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε

βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουνν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώενι η ΕΛ.ΑΣ. άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης pos, τον έπεισε να

εισέλθει σε ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) και αφού του απέσπασε τους τραπεζικούς του κωδικούς, πραγματοποίησε συναλλαγές, που ξεπερνούν σε χρηματική αξία τις -45.000- ευρώ.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν ενδελεχείς και συστηματικές έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της απάτης και την ταυτοποποίηση του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.