Τα σενάρια για τα αίτια του φονικού δυστυχήματος στη Ρουμανία- Οι έρευνες για τα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση

Τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία πρόσκρουση του βαν στο φορτηγό από το βίντεο ντοκουμέντο, αναλύουν οι αρχές για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Την εκδοχή πως κόλλησε το τιμόνι λόγω του Lane Assist μετέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, Έλληνας γιατρός που έσπεσε στο νοσοκομείο στην Τιμισοράρα, επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα της τραγωδίας.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Εγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κουκούλας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς τουΠΑΟΚ κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς επιχειρεί την προσπέραση του οχήματος. Βγάζει φλας δεξιά για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου φαίνεται να ανάβει το αριστερό φλας και το όχημα να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα μέχρι τη σύγκρουση.

«Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλοκάρισε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Line Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος.

«Ακόμα και να μην ανάψω φλας όταν έχω ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, εάν κάνω απότομο ελιγμό θα ακούσω την ηχητική προειδοποίηση, θα προσπαθήσει αρχικά να με επαναφέρει στο ρεύμα πορείας μου, αλλά εν τέλει θα με αφήσει να αλλάξω», είπε, o πραγματογνώμονας, Λουκάς Στεργίου.

Το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εξαιρετικά σπάνιο το σύστημα να νεκρώσει ή να κλειδώσει πλήρως το τιμόνι. Αυτό μπορεί να συμβεί σε λανθασμένη ανάγνωση του οδοστρώματος, γραμμές δρόμου, ρωγμές, στην τεχνική δυσλειτουργία – π.χ. στον αισθητήρα ροπής, στην ηλεκτρική κρεμαγιέρα – στον αιφνιδιασμό, όπου ο οδηγός πρέπει να βάλει περισσότερη δύναμη για να νικήσει το σύστημα,

Έγιναν όλοι οι έλεγχοι, δηλώνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας εκμίσθωσης του βαν.

«Δηλώθηκαν οδηγοί με διπλώματα, ελέχθησαν όλα, ως οφείλει η εταιρεία και από κει και πέρα ξεκίνησαν για να πάνε στον προορισμό τους», δήλωσε ο δικηγόρος της εταιρείας, Αντώνης Ξυλουργίδης.

Βασικά σενάρια που εξετάζουν οι ρουμανικές αρχές είναι επίσης να μην έχει ολοκληρώσει το βαν την προσπέραση με επιτυχία και να έχει συγκρουστεί με την μπροστινή αριστερή γωνία του φορτηγού, να έχει σπάσει κάποιο ελαστικό του βαν, να υπάρχει βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης οχημάτων.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρουμανίας χαρακτηρίζουν το δυστύχημα ως το χειρότερο της 20ετίας.

Σοκαρισμένος ο οδηγός της νταλίκας στην οποία καρφώθηκε το μίνι βαν μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Έχω 34 χρόνια στο τιμόνι και εκατομμύρια χιλιόμετρα έχω διασχίσει, όμως κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναδεί, παρόλο ότι έχω πάει σε όλη την Ευρώπη. Καθώς οδηγούσα κανονικά, το βαν έπεσε κατευθείαν πάνω μου και δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα», είπε ο Πολωνός οδηγός νταλίκας.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επικίνδυνο δρόμο με κακοτεχνίες, όπου έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία.

Η αιφνίδια αδιαθεσία αλλά και η απόσπαση προσοχής του οδηγού του βαν εξετάζονται επίσης ως πιθανά αίτια του πολύνεκρο τροχαίου.

Ο οδηγός του βαν έβλεπε την νταλίκα μπροστά του στα 60 μέτρα

Βάσει του βίντεο του τροχαίου δυστυχήματος, ο δικαστικός πραγματογνώμων Παναγιώτης Μαδιάς, περιγράφει τον μηχανισμό της προσπέρασης που εκτελούσε το βανάκι με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έναντι του ομορρόπως προπορευόμενου βυτιοφόρου, προκειμένου να εξηγήσει τον περεταίρω μηχανισμό μέχρι και το σημείο της σύγκρουσης.

Αρχικώς, αυτό που παρατηρεί κανείς, είναι ότι το όχημα κινείται με όλο το τμήμα του όγκου του μέσα στην αντίθετη λωρίδα.

Ανάβει μεν το φλας δεξιά, δείχνοντας την επιθυμία να μπει προς τα μέσα, αλλά μετά ανάβει ξανά φλας αριστερά και το βλέπουμε μετά να μπαίνει σχεδόν με ολόκληρο τον όγκο του στην αντίθετη λωρίδα.

Όπως λέει ο κ. Μαδιάς, το βανάκι μπαίνει με τέτοια κλίση στην αντίθετη λωρίδα (20-25 μοίρες) που αν δεν υπήρχε το φορτηγό, θα πήγαινε στα χωράφια.

Πιστεύει επίσης ότι δεν προκύπτει πρωτογενής επαφή του βαν με το φορτηγό που προσπερνά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του από τη Ρουμανία, η ίδια η Τροχαία δεν κατέγραψε ίχνη, στοιχεία και ενδείξεις προς αυτή τη φερόμενη επαφή.

Ο κ. Μαδιάς υπολόγισε πως όταν ο οδηγός του βαν τελείωσε την πρώτη υπέρβαση, έβλεπε μπροστά του την νταλίκα στα 60 περίπου μέτρα. Για να συντελεστεί η σύγκρουση απαιτήθηκε χρόνος τριών δευτερολέπτων από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η προηγούμενη υπέρβαση. Αυτά τα τρία δευτερόλεπτα, ο κ. Μαδιάς τα χαρακτηρίζει ως «έναν αιώνα», άφθονο χρόνο δηλαδή για να κάνεις διορθωτικό ελιγμό σε ό,τι και να συνέβη, να μπεις προς τα δεξιά και ταυτόχρονα να προβείς σε τροχοπέδη. Δεν φαίνεται όμως κάποιο φρενάρισμα, ούτε ίχνη τροχοπέδησης.

Η εκδοχή τέλος, μήπως υπήρξε κάποιο κλατάρισμα ελαστικού και τράβηξε το αυτοκίνητο προς τα αριστερά, επίσης δεν προκύπτει, καθώς δεν υπάρχουν τέτοια στοχεία.