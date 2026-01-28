Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 52χρονος για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Στη σύλληψη του 52χρονου που ομολόγησε τον φόνο μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη και ευθυνόταν για τον θάνατο ακόμη μιας, προχώρησαν οι Αρχές. Μάλιστα, συνελήφθη και ένας 50χρονος, φερόμενος ως συνεργός του.

Οι δύο γυναίκες -46 και 42 ετών αντίστοιχα- ήταν αγνοούμενες και είχαν εκδοθεί αναζητήσεις και “missing alert” για τον εντοπισμό τους. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου αφού όλοι τους ήταν τοξικομανείς και οι δύο γυναίκες είχαν ως κοινό παρονομαστή τον ίδιο άνθρωπο, που προσήχθη χθες (27/1) στο Ανθρωποκτονιών της Θεσσαλονίκης.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας του, σε ένα δώμα, εντοπίστηκε η σορός της 42χρονης που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούλιο του 2025, για την οποία ισχυρίστηκε ότι έκαναν χρήση στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Κοιμήθηκαν, όπως είπε, και εκείνη δεν ξύπνησε ποτέ. Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε πως την μετέφερε εκεί για να μην βρει τον μπελά του.

Για την 46χρονη που έχει εξαφανιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2024 ομολόγησε πως την σκότωσε, όταν και πάλι έκαναν χρήση από κοινού. Σε κάποια φάση τσακώθηκαν και έβαλε τις φωνές, και εκείνος της έκλεισε το στόμα και της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο.

Στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, μετέφερε την σορό της και την πέταξε σε κάδο, χωρίς ποτέ έως σήμερα να βρεθεί. Σε βάρος του δράστη που συνελήφθη, σχηματίζεται σχετική δικογραφία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.