Κάτω Αχαΐα: 45χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη ρίψη βεγγαλικών με αυτοσχέδιους σωλήνες εκτόξευσης

Αστυνομικοί κατάσχεσαν μηχανισμούς και βεγγαλικά
Στην Κάτω Αχαΐα, άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν χθες το βράδυ στη σύλληψη ενός 45χρονου, ο οποίος έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη γειτονιά εκτοξεύοντας βεγγαλικά από την ταράτσα της οικίας του.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε κατασκευάσει αυτοσχέδιους σωλήνες εκτόξευσης, μέσω των οποίων τα βεγγαλικά πετούσαν στον αέρα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους περιοίκους όσο και τους διερχόμενους πολίτες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες κατέσχεσαν τόσο τους μηχανισμούς εκτόξευσης όσο και τα βεγγαλικά, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε στην Ασφάλεια για περαιτέρω έρευνα.
Εξαφάνιση Λόρας: Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία- Ο οδηγός ταξί που την πήγε στο αεροδρόμιο και το ντοκουμέντο από ταξιδιωτικό γραφείο
Νέα έγγραφα Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα
Ηλεία- Εστία μόλυνσης στον Αλφειό: Το νερό σκέπασε νεκρά πρόβατα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr