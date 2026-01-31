Κάτω Αχαΐα: 45χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη ρίψη βεγγαλικών με αυτοσχέδιους σωλήνες εκτόξευσης

Στην Κάτω Αχαΐα, άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν χθες το βράδυ στη σύλληψη ενός 45χρονου, ο οποίος έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη γειτονιά εκτοξεύοντας βεγγαλικά από την ταράτσα της οικίας του.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε κατασκευάσει αυτοσχέδιους σωλήνες εκτόξευσης, μέσω των οποίων τα βεγγαλικά πετούσαν στον αέρα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους περιοίκους όσο και τους διερχόμενους πολίτες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες κατέσχεσαν τόσο τους μηχανισμούς εκτόξευσης όσο και τα βεγγαλικά, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε στην Ασφάλεια για περαιτέρω έρευνα.