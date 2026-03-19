Κρήτη: Σκύλος χτυπάει την…καμπάνα εκκλησίας

Σε ένα μικρό ορεινό χωριό στο νότιο τμήμα της Κρήτης, η καθημερινότητα της ενορίας απέκτησε μια ξεχωριστή πινελιά που χαρίζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Ο ιερέας του χωριού δεν είναι μόνος στα καθήκοντά του, αφού στο πλευρό του έχει έναν απρόσμενο αλλά πανέξυπνο βοηθό: το σκυλάκι της οικογένειας!

Ο τετράποδος φίλος έχει αναλάβει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καθήκοντα του ναού… να χτυπά την καμπάνα!

Το χαριτωμένο στιγμιότυπο, που κοινοποίησε η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral και έκανε τους χρήστες του διαδικτύου να χαμογελάσουν.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το μικρό σκυλάκι εκτελεί το… «ιερό» του καθήκον με ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι πιο μικροί βοηθοί μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα ενός χωριού.