Pepper: Εκλεκτά κρέατα από ορεινή Αχαΐα και Αρκαδία στο πιάτο μας

Οι υπεύθυνοι του Pepper μας έχουν καλομάθει με τις συχνές γευστικές εκπλήξεις που παρουσιάζουν στο αγαπημένο στέκι της Πουκεβίλ.

Αυτή την φορά, όπως μαθαίνουμε, εξέδραμαν σε ορεινή Αχαΐα και Αρκαδία, επιστρέφοντας με εκλεκτά κρέατα των περιοχών, τα οποία και θα απολαύσουμε από απόψε Παρασκευή, μαγειρεμένα από τον σεφ Βανδώρο.

Πρωταγωνιστές το βραστό ζιγούρι, η προβατίνα σε σουβλάκι, αλλά και το αρνίσιο φρυγαδέλι -οι μερίδες θα είναι περιορισμένες, γι' αυτό: Κάντε εγκαίρως την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987.