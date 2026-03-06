Αλεξάνδρας: Ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα που απειλούσε με “εκρηκτικά”

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19.30

Αστυνομικοί προχώρησαν την Παρασκευή στη σύλληψη άνδρα έξω από τη ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά. Τα επόμενα λεπτά οι αστυνομικοί αναμένεται να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο από το Σουδάν και ενδεχομένως άστεγο και ψυχικά ασθενή.

Στην πλάτη είχε σακίδιο και στα χέρια του κρατούσε χειροβομβίδα που έμοιαζε με αληθινή.

Σε δοχείο είχε άλλα δύο αντικείμενα που έμοιζαν με χειροβομβίδες.

Ο άνδρας ζητούσε τηλέφωνο για να μιλήσει. Οι αστυνομικοί τράβηξαν την προσοχή του και τον ακινητοποιήσαν.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας. Γύρω στις 18:30 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

