Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας αποχαιρετά τον Δημήτρη Τσιγκούνη

Με βαθιά θλίψη η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ν.Δ. Αχαΐας αποχαιρετά με ανακοίνωση της, τον Δημήτρη Τσιγκούνη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τόσο τη νεολαία του κόμματος όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση της νεολαίας, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην οργανωτική και ιδεολογική πορεία της.

Παράλληλα, η πολυετής θητεία του στην αυτοδιοίκηση, ως Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας για επτά συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των συμπολιτών του.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας αποχαιρετά με σεβασμό τον Δημήτρη Τσιγκούνη και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.