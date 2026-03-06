Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Υποχώρησε οδόστρωμα στην Ποσειδωνία Κορίνθου

Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός μπετονιέρας

Προβλήματα προκάλεσε στην κυκλοφορία της Ποσειδωνίας Κορίνθου όταν «άνοιξε» η γη σε δρόμο.

Το περιστατικό της καθίζησης συνέβη το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026).

Στο σημείο της καθίζησης υπήρχε ήδη μια μικρή υποχώρηση του εδάφους, η οποία όμως μετατράπηκε σε μια επικίνδυνη τρύπα αμέσως μόλις πέρασε από πάνω μια μεγάλη μπετονιέρα, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

H άσφαλτος κατέρρευσε και αποκαλύφθηκε το μεγάλο κενό κάτω από τον δρόμο. Πρόκειται για το σημείο όπου βρίσκεται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως, τοποθέτησε κώνους για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργείο της ΔΕΥΑΚ, καθώς και ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης.

#tags Κόρινθος Καθίζηση
Ειδήσεις
Κοινωνία
Ειδήσεις