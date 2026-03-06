Υποχώρησε οδόστρωμα στην Ποσειδωνία Κορίνθου

Προβλήματα προκάλεσε στην κυκλοφορία της Ποσειδωνίας Κορίνθου όταν «άνοιξε» η γη σε δρόμο.

Το περιστατικό της καθίζησης συνέβη το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026).

Στο σημείο της καθίζησης υπήρχε ήδη μια μικρή υποχώρηση του εδάφους, η οποία όμως μετατράπηκε σε μια επικίνδυνη τρύπα αμέσως μόλις πέρασε από πάνω μια μεγάλη μπετονιέρα, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

H άσφαλτος κατέρρευσε και αποκαλύφθηκε το μεγάλο κενό κάτω από τον δρόμο. Πρόκειται για το σημείο όπου βρίσκεται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως, τοποθέτησε κώνους για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.