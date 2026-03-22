Σοκ στα Γιάννενα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο

Ένας 57χρονος αστυνομικός επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, o αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε μία λίμνη αίματος, από συναδέλφους του.

Σε κατάσταση σοκ οι συνάδελφοί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερει στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.