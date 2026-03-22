Πάτρα: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών
Μια γυναίκα στην Πάτρα έζησε στιγμές πανικού, όταν μια αγέλη αδέσποτων σκύλων την επιτέθηκε, ενώ περπατούσε αμέριμνη στην οδό Σοφοκλέους.
Η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και προκάλεσε τρόμο στην πεζή.
Για καλή της τύχη, η γυναίκα γλίτωσε με ελαφρά τραύματα στο πόδι, καθώς τα ζώα απομακρύνθηκαν σχετικά γρήγορα. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων στους δρόμους της πόλης.
Η πώληση του Ευαγγελίου στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ. -Διερευνώνται οι σχέσεις του ηγούμενου του Μεγάλου Σπηλαίου με τον Τσαγκαράκη
ΕΟΠΥΥ: Πώς να λάβετε έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής
Τελεσίγραφο 48 ωρών του Τραμπ προς το Ιράν να ανοίξει το Στενό Ορμούζ
