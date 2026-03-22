Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Μαρτίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Βασίλειο τον Ιερομάρτυρα και Πρεσβύτερο Άγκυρας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Καλλίνικη η Μάρτυς

Η Αγία Δροσίδα και των συν αυτή πέντε Παρθένων



Άγιος Βασίλειος Πρεσβύτερος Άγκυρας

Ο Άγιος Βασίλειος έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη (360-363). Όπως διαβάζουμε στο saint.gr, τον κατήγγειλαν στον έπαρχο Σατουρνίνο, ότι ειρωνευόταν και κατηγορούσε τις ενέργειες του Ιουλιανού κατά της Εκκλησίας. Τότε διατάχθηκε από τον έπαρχο να δηλώσει δημόσια άρνηση του Ιησού Χριστού- αλλά εκείνος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να χύσει το αίμα του για την πίστη του.

Ο Σατουρνίνος, τότε, τον βασάνισε και τον φυλάκισε. Μετά από μερικές ήμερες, πέρασε από την Άγκυρα ο Ιουλιανός. Πληροφορήθηκε για τον πρεσβύτερο Βασίλειο και διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Άλλα διαπίστωσε ότι η πίστη του χριστιανού Ιερέα ήταν ακόμη ισχυρότερη. Τότε έδωσε διαταγή και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό τρόπο.

Αγία Δροσίδα

Η Αγία Δροσίδα, ήταν κόρη του αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117), ο οποίος βασάνιζε και θανάτωνε πολλούς χριστιανούς, των οποίων τα λείψανα άφηνε άταφα. Όμως πέντε μοναχές έβγαιναν κρυφά τη νύκτα και ενταφίαζαν τα λείψανα των χριστιανών στο ασκητήριό τους, όπως διαβάζουμε στο saint.gr. Στο έργο αυτό βοηθούσε και η Δροσίδα.

Κάποια στιγμή τις κατέδωσαν και ο αυτοκράτορας διέταξε να θανατώσουν αμέσως τις πέντε μοναχές και να φυλάττουν με προσοχή την κόρη του. Η αγία κατόρθωσε κάποιο βράδυ να διαφύγει. Έπειτα από οκτώ ημέρες και ενώ προσευχόταν, εκοιμήθη ειρηνικά.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Δροσίδα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δρόσος