Λιονέλ Ζοσπέν: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του
Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Δευτέρας.
Ο Ζοσπέν διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συνύπαρξης» – όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.
Από το 1981 έως το 1988 και από το 1995 έως το 1997 διατέλεσε Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και από το 1988 έως το 1991 υπουργόςΕθνικής Παιδείας.
Το 1995 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας και ηττήθηκε από τον Ζακ Σιράκ, ενώ ήταν εκ νέου υποψήφιος το 2002 χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Σιράκ και τον ακροδεξιό υποψήφιο Ζαν-Μαρί Λε Πεν.
