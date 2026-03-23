Εκδήλωση με άρωμα Ανδρέα Παπανδρέου: Μνήμες, δάκρυα και χειροκροτήματα για τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ

Μύρισε ΠΑΣΟΚ και… Ανδρέας Παπανδρέου χθες το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, αποφάσισαν να μιλήσουν εκεί για τον πιο επιδραστικό πολιτικό της Μεταπολίτευσης, που για εκείνους όμως ήταν ο …πατέρας τους.

Το περιβάλλον ήταν φιλικό. Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, φρόντισε για αυτό. Η αίθουσα κατάμεστη, με ανθρώπους όλων των ηλικιών να ακούν λίγα λεπτά πριν αρχίσει η εκδήλωση από τα μεγάφωνα τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ. Πάνε χρόνια από τότε που έχει να ακουστεί σε εκδήλωση. Συνήθως επιλέγεται το «Καλημέρα Ήλιε» του Μάνου Λοΐζου που έχει ταυτιστεί με το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα όμως, όχι.

Οι διοργανωτές επέλεξαν το σήμα κατατεθέν του πάλαι ποτέ κραταιού κόμματος. Τον ύμνο του. «Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει, μας οδηγεί», ακουγόταν από τα μεγάφωνα όταν γέμιζαν και οι τελευταίες θέσεις. Κάποιοι χρειάστηκε να μείνουν όρθιοι. Τα βλέμματα πάντως, όλων, έπεσαν στις πρώτες σειρές. Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Χριστίνα Σταρακά, Λευτέρης Καρχιμάκης, Τόνια Αντωνίου, Δημήτρης Ρέππας, Πάνος Μπεγλίτης, Κατερίνα Μπατζελή, Ροδούλα Ζήση και πολλοί ακόμα, έδωσαν το ‘παρών’. Το ίδιο και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκε ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, από τότε που ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου ήταν παιδιά. «Κινηματογραφίστρια» ήταν η μητέρα τους, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, και συμμετείχαν «όλοι οι Έλληνες», όπως έγραφε στους τίτλους τέλους. Γρήγορα ο πρώην πρωθυπουργός και ο ευρωβουλευτής πήραν τις θέσεις τους στη σκηνή για να δεχθούν τις ερωτήσεις του συντονιστή Παναγιώτη Φωτεινού. Οι ιστορίες έβγαιναν πηγαία από μέσα τους. Πότε διανθισμένες με χιούμορ, πότε με βαθιά επίγνωση της Ιστορίας, έδιναν για άλλη μια φορά μικρά κομμάτια στο παζλ της ιστορίας του τόπου πριν ακόμα από την Μεταπολίτευση, με αφηγήσεις από την εποχή της χούντας και της εξορίας, του αγώνα με το ΠΑΚ και όχι μόνο, ως και πολύ μετά στην εποχή που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ή ακόμα και σήμερα.

Από τις αφηγήσεις, ξεχώρισαν δύο στιγμές. Όταν ο πρώην πρωθυπουργός ‘λύγισε’ μιλώντας για την κηδεία του Γέρου της Δημοκρατίας. Έμπλεος συγκίνησης, θυμήθηκε τα συνθήματα μιας ‘λαοθάλασσας’ από κόσμο που ζητούσαν Δημοκρατία, με τον ίδιο να μιλά με σπασμένη φωνή για «μία στιγμή ελευθερίας μέσα στην χούντα» και να καταχειροκροτείται. Και όταν κλείνοντας την εκδήλωση, ο συντονιστής κάλεσε τον Νίκο Παπανδρέου να βάλει έναν …τίτλο στη ζωή του Ανδρέα και εκείνος είπε «Ήρωας», για να ακολουθήσει νέο κύμα χειροκροτημάτων.

Στο άνοιγμα της εκδήλωσης, που ολοκληρώθηκε με τη βράβευση του Γιώργου Παπανδρέου από τον Γραμματέα της ΝΕ Αγίας Βαρβάρας Άρη Αναγνωστόπουλο, έκανε έναν σύντομο χαιρετισμό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θυμήθηκε επίσης ιστορίες από τον Ανδρέα και το πόσο επηρέασε εκείνον και τη γενιά του η προσωπικότητα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. «Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε η Κεντροαριστερά, δεν θα υπήρχε μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη», είπε μεταξύ άλλων, για να δεσμευτεί ότι «ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα, γιατί η Ελλάδα αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη».

Συνέχισε δε, λέγοντας ότι «εδώ είναι η προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη και να είναι και αυτός περήφανος από εκεί που μας βλέπει, αλλά πάνω απ’ όλα να δικαιώσουμε τους αγώνες δεκάδων ανθρώπων που πίστευαν στον ΠΑΣΟΚ και θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι». Και κάπως έτσι, έδωσε ραντεβού με όλους όσοι βρέθηκαν στην Αγία Βαρβάρα και την εκδήλωση του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χιλιάδες άλλους υποστηρικτές του χώρου, στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Τάε Κβο Ντο.