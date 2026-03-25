Γιατί τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά την 25η Μαρτίου - Ο κρυφός συμβολισμός

Κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου, σε κάθε ελληνικό σπίτι κυριαρχεί ένα πιάτο. Ο παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά.

Το να τρώμε μπακαλιάρο, είναι συγκεκριμένα ένα έθιμο που όλοι ακολουθούμε σχεδόν «αυτόματα», χωρίς όμως να γνωρίζουμε πάντα την ιστορία που κρύβεται πίσω του.

Γιατί όμως αυτό το συγκεκριμένο φαγητό έχει συνδεθεί τόσο έντονα με αυτή την ημέρα; Η απάντηση κρύβεται σε έναν συνδυασμό θρησκείας και ιστορίας μαζί.

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά την 25η Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου πέφτει πάντα μέσα στη Σαρακοστή, μια περίοδο νηστείας για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ωστόσο, λόγω του Ευαγγελισμού, επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, κάτι που δεν ισχύει για τις περισσότερες ημέρες της νηστείας.



Έτσι, το ψάρι γίνεται ο «πρωταγωνιστής» του εορταστικού τραπεζιού.

Σε παλαιότερες εποχές, ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, το φρέσκο ψάρι ήταν δύσκολο να βρεθεί. Ο παστός μπακαλιάρος, που μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ψύξη, αποτέλεσε την ιδανική λύση. Έτσι, καθιερώθηκε ως το πιο προσιτό και πρακτικό ψάρι για την ημέρα.

Η σκορδαλιά, από την άλλη πλευρά, δεν είναι απλώς συνοδευτικό. Το σκόρδο θεωρούνταν από την αρχαιότητα σύμβολο δύναμης και προστασίας. Πολλοί πιστεύουν πως ο συνδυασμός του με τον μπακαλιάρο έχει έναν πιο βαθύ, συμβολικό χαρακτήρα, καθώς «θωρακίζει» το σώμα και ενισχύει την υγεία, ειδικά σε μια περίοδο νηστείας.

Πέρα από τον πρακτικό και θρησκευτικό λόγο, το πιάτο αυτό έχει και έναν έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Ο απλός, λαϊκός μπακαλιάρος συνδέεται με την καθημερινότητα και την αντοχή του ελληνικού λαού, ενώ η έντονη γεύση της σκορδαλιάς συμβολίζει τη δύναμη και την «ένταση» της ελευθερίας.

Σήμερα, ο μπακαλιάρος σκορδαλιά παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, φέρνοντας κοντά οικογένειες και φίλους γύρω από το τραπέζι.