Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής» από τους ειδικούς, καταγράφτηκε στις 23:57 κάπου 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της κοινότητας της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ή 322 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.