Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Στις 23:57
Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής» από τους ειδικούς, καταγράφτηκε στις 23:57 κάπου 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της κοινότητας της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ή 322 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr