Μαυροβούνι Σκύδρας: 90χρονος εντοπίστηκε σώος έπειτα από 4 μέρες αναζητήσεων

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 90χρονου από το Μαυροβούνι Σκύδρας, στην Πέλλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος, που πάσχει από άνοια, εντοπίστηκε σήμερα (20/3) το μεσημέρι ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το σπίτι του, στο Μαυροβούνι Σκύδρας.

Τον εντόπισαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα σε πυκνή βλάστηση από ψηλές καλαμιές, όπου και είχε εγκλωβιστεί. Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και Silver Alert.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς είναι καλά στην υγεία του και φέρει μόνο κάποιες εκδορές.