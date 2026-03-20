Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μαυροβούνι Σκύδρας: 90χρονος εντοπίστηκε σώος έπειτα από 4 μέρες αναζητήσεων

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 90χρονου από το Μαυροβούνι Σκύδρας, στην Πέλλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος, που πάσχει από άνοια, εντοπίστηκε σήμερα (20/3) το μεσημέρι ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το σπίτι του, στο Μαυροβούνι Σκύδρας.

Τον εντόπισαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα σε πυκνή βλάστηση από ψηλές καλαμιές, όπου και είχε εγκλωβιστεί. Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και Silver Alert.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς είναι καλά στην υγεία του και φέρει μόνο κάποιες εκδορές.

Ειδήσεις Τώρα

Επανεκκίνηση για το τρένο της Πάτρας- Η τελική χάραξη - Η συνάντηση με Κυρανάκη

Πάτρα: Με συννεφιά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου- Συνεχίζεται το κρύο

Βέροια: Συνελήφθη ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πέλλα Εξαφάνιση
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις