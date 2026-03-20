Πρώτο «φανερό» πέρασμα στο Ορμούζ από ελληνόκτητο τάνκερ με προορισμό το Ιράν

Ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη καταγεγραμμένη διέλευση προς τα δυτικά (προς τον Περσικό Κόλπο) μέσω των Στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου, όταν λόγω του πολέμου με το Ιράν η κυκλοφορία στα στρατηγικής σημασίας στενά περιορίστηκε δραματικά.

Το «Giacometti» της Oceanbulk πέρασε από τα Στενά με ενεργό το σύστημα AIS το οποίο μεταδίδει με ακρίβεια το στίγμα του. Είναι το πρώτο που διέσχισε τα Στενά με ενεργοποιημένο το AIS από τις 2 Μαρτίου.

Το Lloyd’s List αναφέρει ότι ως προορισμό του αναφέρει «Φορτίο τροφίμων για το Ιράν».

Δείτε την πορεία του πλοίου: