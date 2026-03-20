Νέα Αριστερά: Οριστικοποιείται η παραίτηση Χαρίτση

Τα δεδομένα στην ηγεσία της Νέα Αριστερά εμφανίζονταν οριακά το τελευταίο διάστημα, με τον πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη θέση του.

Την Παρασκευή, εν μέσω έντονης φημολογίας, ο κ. Χαρίτσης συναντήθηκε με τον γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση. Κατά τη συνάντηση, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί άμεσα, σε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ως βασικό επιχείρημα ανέφερε ότι δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία του κόμματος, όπως προέκυψε και από το πρόσφατο συνέδριο, επισημαίνοντας ότι η πλειοψηφία θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την περαιτέρω πορεία και σε επίπεδο ηγεσίας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι προτίθεται να παραμείνει βουλευτής της Νέας Αριστεράς και ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το κόμμα, στην ίδρυση του οποίου είχε ενεργό ρόλο.

Οι σχετικές διαδικασίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν με ταχείς ρυθμούς, με στόχο την άμεση αποσαφήνιση της κατάστασης.