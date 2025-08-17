Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα βιασμού 15χρονης

Συνελήφθη, στις 15-8-2025 το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα βιασμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος μετέβη στην οικία – παράπηγμα όπου διαμένει 15χρονη με τη θεία της και αποπειράθηκε, με τη χρήση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της, να τη βιάσει.

Η ανήλικη αντιστάθηκε και με τη βοήθεια της θείας της, που αντιλήφθηκε το περιστατικό, κατάφερε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

