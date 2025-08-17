Αστάθεια στον καιρό την επόμενη εβδομάδα - Βροχές και καταιγίδες σε Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία

Στον χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται ο αναμενόμενος υετός για το χρονικό διάστημα 15:00–18:00 της Δευτέρας 18/08.

Τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα σε περιοχές της Νοτιοδυτικής Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, η αστάθεια εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την Τρίτη 19/08.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, στο Ιόνιο και την Κρήτη τους 31 με 32 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.