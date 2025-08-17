Η φωτιά στην Τουρκία «έπνιξε» με καπνό και καμένο αέρα όλο το Αιγαίο

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για την έντονη μυρωδιά καμένου αλλά και του πυκνού καπνού που έχει σκεπάσει τον ουρανό στο Αιγαίο.

Θοδωρής Κολυδάς και Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο πύρινο μέτωπο στη χώρα μας αλλά από τη φωτιά που καίει τις τελευταίες ημέρες την Τουρκία.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Χ (πρώην Twitter) ο Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί πως ο καπνός και η έντονη μυρωδιά που έχει φτάσει σε πολλές περιοχές του Αιγαίου αλλά και στην ανατολική Αττική προέρχεται από τη φωτιά στα Δαρδανέλια στην Τουρκία, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η ατμόσφαιρα της Ελλάδας.

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα», έγραψε αρχικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα», συνέχισε.