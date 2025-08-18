Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δυτική Ελλάδα: Σαφάρι ελέγχων για κράνος- 126 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα

Δυτική Ελλάδα: Σαφάρι ελέγχων για κράνος...

32 πρόστιμα στην Πάτρα

Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής» για τη χρήση κράνους και ζώνης του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Από 11 έως 17 Αυγούστου 2025, η Τροχαία πραγματοποίησε 908 ελέγχους στη Δυτική Ελλάδα.
Καταγράφηκαν 126 παραβάσεις για μη χρήση κράνους:

101 σε οδηγούς δικύκλων
25 σε επιβάτες

 Πού βεβαιώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις:

Ακαρνανίας: 41
Ηλείας: 37
Αχαΐας: 32
Αιτωλίας: 16
Τι προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ. (Ν. 5209/2025):

350€ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου.
350€ πρόστιμο στον επιβάτη χωρίς κράνος.
30€ πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια, scooter κ.ά.).

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΚΟΚ

