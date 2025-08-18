Πάτρα: Σύσκεψη για τις πυρκαγίες στο Εργατικό Κέντρο

Απόψε στις 8μμ
Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, θα συμμετέχει στην σύσκεψη φορέων που συγκαλεί σήμερα το βράδυ στις 8 το Εργατικό Κέντρο της πόλης, με θέμα τις καταστρεπτικές πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα και σκοπό τον συντονισμό του αγώνα για διεκδίκηση αυτών που απαιτεί και δικαιούται η πόλη, για την αποκατάσταση των ζημιών και τα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας των κατοίκων και της περιουσίας τους, αλλά και του φυσικού της πλούτου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr