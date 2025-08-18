Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σύσκεψη για τις πυρκαγίες στο Εργατικό Κέντρο

Απόψε στις 8μμ

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, θα συμμετέχει στην σύσκεψη φορέων που συγκαλεί σήμερα το βράδυ στις 8 το Εργατικό Κέντρο της πόλης, με θέμα τις καταστρεπτικές πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα και σκοπό τον συντονισμό του αγώνα για διεκδίκηση αυτών που απαιτεί και δικαιούται η πόλη, για την αποκατάσταση των ζημιών και τα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας των κατοίκων και της περιουσίας τους, αλλά και του φυσικού της πλούτου.

