Σεισμός 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κρήτη

Σεισμός έγινε στις 15:11 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τα Φαλάσαρνα στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στην Κρήτη είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα.
Δέκα λεπτά πριν από αυτόν το σεισμό, είχε προηγηθεί ένας μικρότερος, 3,8 Ρίχτερ.
