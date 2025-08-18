Σεισμός 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κρήτη

Σεισμός έγινε στις 15:11 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τα Φαλάσαρνα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στην Κρήτη είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα.

Δέκα λεπτά πριν από αυτόν το σεισμό, είχε προηγηθεί ένας μικρότερος, 3,8 Ρίχτερ.