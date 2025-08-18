Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κρήτη

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κρήτη

Δέκα λεπτά πριν είχε προηγηθεί ένας μικρότερος, 3,8 Ρίχτερ

Σεισμός έγινε στις 15:11 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τα Φαλάσαρνα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στην Κρήτη είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα.

Δέκα λεπτά πριν από αυτόν το σεισμό, είχε προηγηθεί ένας μικρότερος, 3,8 Ρίχτερ.

Ειδήσεις Τώρα

Πύργος: Ελεύθερος ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Δυτ. Ελλάδα: 49χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

Χαλάνδρι: Το θύμα και ο 28χρονος δράστης δεν ήταν ζευγάρι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Κρήτη

Ειδήσεις