Καιρός: «Ξηρή» προοπτική για τις επόμενες ημέρες

Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία, ευνοώντας τις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι δεν αναμένονται βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Για την εξέλιξη του καιρού , ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κάνει λόγο για «ξηρή» προοπτική.

Ο καιρός την Τρίτη 24-02-2026

Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.