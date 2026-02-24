Κηφισιά: Κινηματογραφική καταδίωξη 72χρονου μάνατζερ που δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή της Κηφισιάς, όταν 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, στο σήμα των ανδρών της Τροχαίας ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με το μικρού κυβισμού όχημά του, τύπου Smart, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας για περίπου 10 χιλιόμετρα, από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά.

Η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου έγινε στην οδό Λευκάδας, στην Κηφισιά, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και του πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 72χρονος φέρεται να είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών και στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ελληνική showbiz.