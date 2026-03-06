Απάτες με κρυπτονομίσματα: Πώς δρούσε η σπείρα - Πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη της

Πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι Αρχές στην Κρήτη από τις απάτες με τα κρυπτονομίσματα.

Τα μέλη της εξαπατούσαν τα θύματά τους τουλάχιστον από το 2019 με το πρόσχημα επενδύσεων, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η σπείρα λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρειών και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με υποσχέσεις για δήθεν ασφαλείς και υψηλές αποδόσεις, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.

Χθες, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι, από τα οποία τα δύο είναι μέλη της οργάνωσης.

Πώς δρούσε η σπείρα

Οπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλλαν οι νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.

Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, τα οποία οργάνωναν ακόμη και παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες».

Τρεις από τους τέσσερις συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα», ενώ άλλα μέλη της σπείρας έβρισκαν τα υποψήφια θύματα.

Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε 21 διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ έπαιρναν μπόνους από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Αξιο λόγου είναι επίσης ότι προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εμπιστευτικότητας.

Τα μέλη της οργάνωσης υπόσχονταν υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσουν τα κεφάλαιά τους. Παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές και «ηγέτες» ομάδων, προβάλλοντας πολυτελή τρόπο ζωής μέσω κοινωνικών δικτύων, με αναρτήσεις από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και εκδηλώσεις.

Παράλληλα, μιλούσαν για «μοναδική ευκαιρία» αλλά με μικρό χρονικό περιθώριο, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις. Επίσης, διοργάνωναν διαδικτυακά και διά ζώσης σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές χωρίς πιστοποίηση, δημιουργούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μεθοδικά για την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομων εσόδων τους, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα.

Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά τους, διαπιστώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ότι δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται -κατά περίπτωση- με τέσσερις off shore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, προέκυψαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων που, ενώ δήλωναν άνεργοι, άστεγοι ή είχαν μηδενικά εισοδήματα, διακινούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και περίπτωση εμπλεκόμενου που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν πολυάριθμα ταξίδια μελών στο εξωτερικό για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών σχημάτων, με επίδειξη πολυτελούς τρόπου ζωής προς ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.

Κατά το χρόνο που διήρκεσε η προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά στα απατηλά επενδυτικά σχήματα, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ.

Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Ερευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* το χρηματικό ποσό των 37.210 ευρώ,

* το χρηματικό ποσό των 4.000 λεκ Αλβανίας,

* 4 πολυτελή οχήματα,

* πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

* 2 πιστόλια,

* 2 κυνηγετικά όπλα,

* 57 φυσίγγια,

* μηχανήματα εξόρυξης,

* πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας, κ.λπ.),

* πλήθος εγγράφων που επιβεβαίωναν τις δράσεις της εγκληματικής οργάνωσης,

* αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες, σχετικές με κρυπτονομίσματα,

* χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες που επιβεβαίωναν τις χρηματικές καταβολές εκ μέρους των θυμάτων σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,

* διαπιστευτήριες κάρτες πλατφορμών και

* έγγραφα που σχετίζονται με τις off shore εταιρείες.

Οπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ενημερώθηκε η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις ενέργειές της σχετικά με τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ψηφιακών πορτοφολιών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και offshore εταιρειών, με σκοπό την απαγόρευση κίνησης, μεταβίβασης ή εκποίησης των σχετικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.