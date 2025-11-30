Πατέρας Ραφαήλ: «Nα γίνει γρήγορα καλά» λέει για τον 39χρονο επιλοχία που δίνει μάχη για τη ζωή του

Ο 39χρονος επιλοχίας συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά τον βαρύ τραυματισμό του από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Από την ισχυρή έκρηξη έχασε τη ζωή του ο 19χρονος στρατιώτης Ραφαήλ.

Μέσα στον ανείπωτο πόνο του, ο πατέρας του νεαρού στρατιώτη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης βρήκε τη δύναμη να στηρίξει τον 39χρονο πυροτεχνουργό που αγωνίζεται για τη ζωή του.

Μέσω του ΑΝΤ1, την Κυριακή (30.11.2025) ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που βρήκε φρικτό θάνατο στο ίδιο δυστύχημα στο πεδίο βολής του νησιού εύχεται «να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του».

«Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Το παλικάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανατύχει τίποτα άλλο σε άλλη οικογένεια», λέει.

Ο 39χρονος επιλοχίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας για 5η ημέρα.