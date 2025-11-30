Κρήτη: Έγκυος γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο- «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα»

Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας
Μέσα σε αυτοκίνητο καθοδόν για το μαιευτήριο γέννησε η Ζαχαρένια Σμαραγδή στο Ηράκλειο Κρήτης. Μαζί με τον σύντροφό της Πέτρο Δαφνομήλη μίλησαν στο Creta24 για τις απίστευτες στιγμές που έζησαν όταν τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) ξεκίνησαν οι πρώτοι πόνοι.
Το ζευγάρι ετοιμάζονταν να υποδεχτεί την κόρη του στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η νεογέννητη μικρή είχε διαφορετικά σχέδια.
Η περιπέτεια του ζευγαριού
Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και τη μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, θεωρώντας υπήρχε χρόνος.
Στις 6:40 ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα.
Ο σύζυγός της σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου όταν η Ζαχαρένια του είπε «Πέτρο έρχεται το μωρό».
«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε, η μητέρα της μικρής που γεννήθηκε 7:01.
Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο πατέρας.
Η επικοινωνία του ζευγαριού με τον μαιευτήρα
Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, Αλέξανδρος Ζερβάκης αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.
Είπα στον Πέτρο "ηρέμησε και τρέχα!", δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φτάσει στο μαιευτήριο.
Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr