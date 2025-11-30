Αναστάτωση στα Ψηλαλώνια: Γυμνός άνδρας ανάμεσα σε οικογένειες και παιδιά

Κινητοποίηση της Αστυνομίας στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες πολιτών για άνδρα που κυκλοφορεί γυμνός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κινείται ανάμεσα στον κόσμο, ενώ στην πλατεία υπάρχει μεγάλη κίνηση λόγω της ημέρας, με δεκάδες οικογένειες και παιδιά στην παιδική χαρά, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

Αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο προκειμένου να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από τον χώρο.