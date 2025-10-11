Τέλος εποχής για το χάρτινο δίπλωμα: Πότε λήγει και ποιοι οδηγοί καλούνται να το παραδώσουν το 2025

Το παραδοσιακό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, που κάποτε ήταν ο κανόνας στους ελληνικούς δρόμους, σταδιακά αποσύρεται.

Πλέον, οι οδηγοί που εξακολουθούν να το κατέχουν καλούνται —σε ορισμένες περιπτώσεις— να το αντικαταστήσουν άμεσα με τη νέα, σύγχρονη μορφή κάρτας.

Υποχρεωτική αλλαγή στα 65 έτη

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2025, και διαθέτουν ακόμη το παλιό χάρτινο δίπλωμα, είναι υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουν. Η διαδικασία προβλέπει την προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων από παθολόγο και οφθαλμίατρο, καθώς και την παράδοση του παλαιού εντύπου.

Μετά την ηλικία αυτή, η ανανέωση του διπλώματος γίνεται ανά τριετία, ενώ από τα 80 έτη και άνω, απαιτείται ανανέωση κάθε δύο χρόνια με πιο εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο (παθολόγος, οφθαλμίατρος, ωτορινολαρυγγολόγος, νευρολόγος ή ψυχίατρος).

Νέα κατηγορία; Νέο δίπλωμα

Ακόμη κι αν κάποιος δεν έχει φτάσει τα 65, θα χρειαστεί να αποχαιρετήσει το παλιό δίπλωμα σε περίπτωση που επιθυμεί να προσθέσει νέα κατηγορία οδήγησης — για παράδειγμα, αν κάποιος κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. θελήσει να αποκτήσει και για μοτοσικλέτα. Σε αυτή την περίπτωση, εκδίδεται ενιαία νέα άδεια τύπου κάρτας, με όλες τις σχετικές κατηγορίες.

Οριστική απόσυρση το 2033

Η τελική ημερομηνία λήξης για όλα τα παλιά διπλώματα —ανεξαρτήτως κατηγορίας ή ηλικίας του κατόχου— έχει ήδη οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 19 Ιανουαρίου 2033. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση με το σύγχρονο, πλαστικοποιημένο δίπλωμα.

Γιατί να αντικατασταθεί;

Τα χάρτινα διπλώματα παρουσιάζουν προβλήματα:

Δεν περιέχουν λατινικούς χαρακτήρες, γεγονός που δυσχεραίνει την αναγνώρισή τους στο εξωτερικό.

Φθείρονται εύκολα και δεν προσφέρουν την ίδια ασφάλεια έναντι της πλαστογράφησης σε σύγκριση με τις νέες κάρτες.

Η μετάβαση στο νέο τύπο διπλώματος διασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια, διεθνή αναγνώριση και ανθεκτικότητα.