Yπουργείο Μεταφορών: Καρεκλοπόλεμος και χημικά μεταξύ οδηγών ταξί και ΕΛΑΣ

Διαδηλωτές προσπάθησαν να μπουν στον χώρο του υπουργείου - Αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις
Ένταση δημιουργήθηκε πριν από λίγο ανάμεσα σε οδηγούς ταξί που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Μεταφορών και στις αστυνομικές δυνάμεις.
Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να εισβάλλουν στο υπουργείο Μεταφορών και οι αστυνομικοί τους απώθησαν, ρίχνοντας του χημικά, προκειμένου να τους διασπάσουν σύμφωνα με το ertnews
Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:
Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr