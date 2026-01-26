Συνταγή για βελούδινη κολοκυθόσουπα

Η κολοκυθόσουπα που θα λατρέψετε
Η κολοκυθόσουπα που θα λατρέψετε.
Αυτή η συνταγή είναι για μια κρεμώδη και αρωματική σούπα, που αποτελεί ιδανική επιλογή για πρώτο πιάτο σε ένα γεύμα ή για ένα χορταστικό μεσημεριανό σε κρύες μέρες.
Αν και ο συνδυασμός κολοκύθας και φθινοπωρινών μπαχαρικών μπορεί εύκολα να καταλήξει να θυμίζει γλυκό, η προσθήκη φρέσκου δεντρολίβανου, σκόρδου, καραμελωμένων κρεμμυδιών και κάρυ, τον ανάγει στην κατηγορία των αλμυρών πιάτων.
Τέλος, για να κάνετε αυτή τη συνταγή vegan, αντικαταστήστε το βούτυρο με ελαιόλαδο, την κρέμα γάλακτος με πλήρες γάλα καρύδας και τον ζωμό κοτόπουλου με ζωμό λαχανικών.
Αν ο χρόνος και η διαθεσιμότητα το επιτρέπουν, μπορείτε να ψήσετε τη δική σας κολοκύθα για αυτήν τη συνταγή: η σούπα θα αποκτήσει πιο βαθιά και σύνθετη γεύση.
Με έναν συνδυασμό κολοκυθιού, κρεμμυδιού, σκόρδου και λίγου μπαχαρικού, αυτή η σούπα είναι αρκετά απλή.
Το ψήσιμο του κολοκυθιού βοηθάει να συγκεντρωθούν οι φυσικές του γεύσεις και είναι ένα βήμα που μπορείτε να κάνετε μία ή δύο μέρες νωρίτερα.
Μια σταγόνα ξύδι ριζιού προσθέτει μία όξινη λάμψη και, αν θέλετε λίγο παραπάνω γλύκα, μπορείτε να προσθέσετε λίγη καστανή ζάχαρη ή μέλι.
Δοκιμάστε τη σούπα πριν προσθέσετε οτιδήποτε — μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα φυσικά ζάχαρα του κολοκυθιού προσφέρουν την ακριβή γλύκα που χρειάζεστε.
Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά
Μερίδες: 4
Υλικά
1 μέτρια κολοκύθα (περίπου 1,1 – 1,15 κιλά), κομμένο στη μέση κατά μήκος
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Αλάτι
1 μέτριο λευκό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες και καθαρισμένες
½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τζίντζερ
¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
¼ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα
⅛ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο
1 λίτρο ζωμό λαχανικών
1 κουταλιά της σούπας άγευστο ξύδι ρυζιού
1 κουταλιά της σούπας μέλι ή καστανή ζάχαρη (προαιρετικά)
Οδηγίες
- Βήμα 1: Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 220°C.
- Βήμα 2: Αλείφετε την σάρκα της κολοκύθας με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και αλατίζετε. Τοποθετείτε την κολοκύθα με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω σε ένα μικρό ταψί και καλύπτετε καλά με αλουμινόχαρτο. Ψήνετε μέχρι να μαλακώσει η σάρκα και να μπαίνει εύκολα το μαχαίρι, περίπου 50 λεπτά.
- Βήμα 3: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνετε την υπόλοιπη κουταλιά ελαιόλαδου σε μέτρια φωτιά.
Προσθέτετε το κρεμμύδι και το σκόρδο και μαγειρεύετε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να ροδίζουν ελαφρώς στις άκρες, περίπου 8 λεπτά.
Βγάζετε τη μαγειρεμένη κολοκύθα με ένα κουτάλι και την προσθέτετε στην κατσαρόλα.
Προσθέτετε το τζίντζερ, το μαύρο πιπέρι, την κανέλα και το μοσχοκάρυδο και ανακατεύετε μέχρι να αναδυθούν τα αρώματα, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Προσθέτετε το ζωμό λαχανικών, ανακατεύετε και αυξάνετε τη φωτιά σε μέτρια-υψηλή.
Αφήνετε να βράσει και μετά μειώνετε τη φωτιά για να διατηρήσετε μια ήπια βράση και αφήνετε να σιγοβράσει ακάλυπτη για 10 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα.
- Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε ένα ραβδομπλέντερ ή, αν προτιμάτε, δουλέψτε σε δόσεις με ένα κανονικό μπλέντερ για να πολτοποιήσετε τη σούπα μέχρι να γίνει λεία.
Επιστρέψτε τη σούπα στην κατσαρόλα και προσθέστε το ρυζόξυδο.
Δοκιμάστε και αν θέλετε τη σούπα πιο γλυκιά, προσθέστε μέλι ή καστανή ζάχαρη, και αν χρειάζεται, προσθέστε λίγο ακόμα αλάτι. Διατηρήστε τη ζεστή σε χαμηλή φωτιά μέχρι να τη σερβίρετε.
- Βήμα 5: Μοιράστε τη σούπα σε μπολ, ραντίστε με επιπλέον ελαιόλαδο και αν θέλετε, προσθέστε μία τελευταία πινελιά με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
Σερβίρετε αμέσως ή αποθηκεύστε τη σε αεροστεγή δοχεία στο ψυγείο για έως και 3 ημέρες ή καταψύξτε την για έως και 1 μήνα.
ΠΗΓΉ enikos.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr