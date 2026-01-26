Συνταγή για βελούδινη κολοκυθόσουπα

Η κολοκυθόσουπα που θα λατρέψετε.

Αυτή η συνταγή είναι για μια κρεμώδη και αρωματική σούπα, που αποτελεί ιδανική επιλογή για πρώτο πιάτο σε ένα γεύμα ή για ένα χορταστικό μεσημεριανό σε κρύες μέρες.

Αν και ο συνδυασμός κολοκύθας και φθινοπωρινών μπαχαρικών μπορεί εύκολα να καταλήξει να θυμίζει γλυκό, η προσθήκη φρέσκου δεντρολίβανου, σκόρδου, καραμελωμένων κρεμμυδιών και κάρυ, τον ανάγει στην κατηγορία των αλμυρών πιάτων.

Τέλος, για να κάνετε αυτή τη συνταγή vegan, αντικαταστήστε το βούτυρο με ελαιόλαδο, την κρέμα γάλακτος με πλήρες γάλα καρύδας και τον ζωμό κοτόπουλου με ζωμό λαχανικών.

Αν ο χρόνος και η διαθεσιμότητα το επιτρέπουν, μπορείτε να ψήσετε τη δική σας κολοκύθα για αυτήν τη συνταγή: η σούπα θα αποκτήσει πιο βαθιά και σύνθετη γεύση.

Με έναν συνδυασμό κολοκυθιού, κρεμμυδιού, σκόρδου και λίγου μπαχαρικού, αυτή η σούπα είναι αρκετά απλή.

Το ψήσιμο του κολοκυθιού βοηθάει να συγκεντρωθούν οι φυσικές του γεύσεις και είναι ένα βήμα που μπορείτε να κάνετε μία ή δύο μέρες νωρίτερα.

Μια σταγόνα ξύδι ριζιού προσθέτει μία όξινη λάμψη και, αν θέλετε λίγο παραπάνω γλύκα, μπορείτε να προσθέσετε λίγη καστανή ζάχαρη ή μέλι.

Δοκιμάστε τη σούπα πριν προσθέσετε οτιδήποτε — μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα φυσικά ζάχαρα του κολοκυθιού προσφέρουν την ακριβή γλύκα που χρειάζεστε.

Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά

1 μέτρια κολοκύθα (περίπου 1,1 – 1,15 κιλά), κομμένο στη μέση κατά μήκος

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι

1 μέτριο λευκό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες και καθαρισμένες

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τζίντζερ

¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα

⅛ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο

1 λίτρο ζωμό λαχανικών

1 κουταλιά της σούπας άγευστο ξύδι ρυζιού

1 κουταλιά της σούπας μέλι ή καστανή ζάχαρη (προαιρετικά)