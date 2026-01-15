Back to Top
Οι φακές αλλιώς...

Οι φακές στον φούρνο με τυρί αποτελούν την τέλεια επιλογή για ένα θρεπτικό, γευστικό και άνετο πιάτο που θα εντυπωσιάσει την οικογένεια ή τους φίλους σας

Οι φακές στον φούρνο με τυρί είναι η τέλεια επιλογή για ένα θρεπτικό, γευστικό και άνετο πιάτο που θα εντυπωσιάσει την οικογένεια ή τους φίλους σας!

Σύμφωνα με το enikos.gr ο συνδυασμός με τα λαχανικά και την πλούσια γεύση του τυριού Cheddar δημιουργεί μια χορταστική και έντονη γεύση, ιδανική για κάθε εποχή του χρόνου.

Το φαγητό είναι γεμάτο με πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ενώ η προσθήκη των μπαχαρικών κάνει την κάθε μπουκιά ακόμα πιο απολαυστική. Προετοιμάστε αυτό το πιάτο εύκολα με υλικά που ήδη έχετε στην κουζίνα σας και απολαύστε την υγιεινή απόλαυση που προσφέρει!

Φακές στον Φούρνο με Τυρί
Χρόνος Προετοιμασίας: 25 λεπτά
Χρόνος Μαγειρέματος: 1 ώρα και 15 λεπτά
Συνολικός Χρόνος: 1 ώρα και 40 λεπτά
Μερίδες: 6

Υλικά
2 φλιτζάνια νερό
1 ⅔ φλιτζάνια φακές
1 (400 γρ) κονσέρβα μαγειρεμένων ντοματών
2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι
¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
¼ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη
¼ κουταλάκι του γλυκού φασκόμηλο αποξηραμένο
¼ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι αποξηραμένο
1 μεγάλο φύλλο δάφνης
2 μεγάλα καρότα, κομμένα σε κομμάτια 1. 30 εκατοστών
Σέλινο ψιλοκομμένο
1 ½ φλιτζάνι τριμμένο πικάντικο τυρί Cheddar

Οδηγίες

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου.
  • Ανακατέψτε το νερό, τις φακές, τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη, το φασκόμηλο, το θυμάρι και το φύλλο δάφνης σε ένα πυρέξ 3 λίτρων.
  • Ψήστε, χωρίς κάλυμμα, στον προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά.
  • Ανακατέψτε τα καρότα και το σέλινο, καλύψτε το σκεύος και συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι οι φακές και τα λαχανικά να μαλακώσουν, περίπου 40 λεπτά.
  • Πασπαλίστε το τυρί Cheddar από πάνω.
  • Ψήστε, χωρίς κάλυμμα, μέχρι να λιώσει το τυρί, περίπου 5 ακόμα λεπτά. Αφαιρέστε το φύλλο δάφνης πριν σερβίρετε.

Διατροφικές πληροφορίες (ανά μερίδα)
383 Θερμίδες
12γ Λιπαρά
45γ Υδατάνθρακες
24γ Πρωτεΐνη

