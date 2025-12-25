Ο πιο ευθύς δρόμος στον κόσμο - 240 χλμ χωρίς στροφή

Ένας οδηγός μπορεί να διανύσει ολόκληρη την διαδρομή αυτή χωρίς την ανάγκη να στρίψει το τιμόνι ούτε κατά ένα εκτοστό, κάτι ασυνήθιστο σε οποιαδήποτε διαδρομή μεγάλης απόστασης.

Οι οδοί είναι ζωτικές για την ανάπτυξη των κοινωνιών, συνδέουν ανθρώπους, διευκολύνουν μετακινήσεις και ωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Αν και υπάρχουν εκατοντάδες στον πλανήτη Γη, ένας δρόμος ξεχωρίζει για το ότι είναι ο πιο μακρύς από όλους.

Διασχίζοντας μια αφιλόξενη έρημο και χωρίς ούτε μία στροφή, εκεί όπου ο ουρανός και η γη συγχωνεύονται, αυτή η διαδρομή είναι παράδειγμα της ανθρώπινης επινόησης. Σε ποιο σημείο του πλανήτη μας λοιπόν βρίσκεται αυτός ο δρόμος που κατέχει το ρεκόρ Γκίνες του πιο ίσιου;

Πρόκειται για τη διαδρομή Highway 10, έναν δρόμο που έχει μετασχηματίσει την έννοια του να μετακινείται κανείς από ξηρά στο κέντρο της Σαουδικής Αραβίας. Ένας οδηγός μπορεί να τη διανύσει ολόκληρη χωρίς την ανάγκη να στρίψει το τιμόνι ούτε κατά ένα εκτοστό, κάτι ασυνήθιστο σε οποιαδήποτε διαδρομή μεγάλης απόστασης.