Ο πιο «θαλασσινός» δρόμος της Ελλάδας - Εκεί που ο δρόμος και το νερό γίνονται ένα

Το οπτικό αποτέλεσμα είναι μαγευτικό: ένα ασφαλτοστρωμένο μονοπάτι που δείχνει να επιπλέει στο νερό, δημιουργώντας την αίσθηση πως ταξιδεύεις... μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το carandmotor.gr η διαδρομή ξεκινά λίγα χιλιόμετρα έξω από την Άρτα και διασχίζει μια στενή λωρίδα γης μήκους 6,5 χιλιομέτρων, η οποία χωρίζει τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό, μέσα στον Αμβρακικό κόλπο.

Οδηγεί στην Κορωνησία, ένα μικρό, παραθαλάσσιο χωριό, που μετρά μόλις 167 κατοίκους, αλλά κρύβει φυσική ομορφιά και ιστορία που ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Σε μια καλά κρυμμένη γωνιά της Ηπείρου, εκεί όπου η ξηρά συναντά αρμονικά το νερό, ξεδιπλώνεται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους της Ελλάδας – ένας δρόμος που μοιάζει να αιωρείται πάνω στη θάλασσα.

Περιμετρικά, μικρές νησίδες ξεπροβάλλουν από το υδάτινο τοπίο. Σύμφωνα με τοπικούς θρύλους, κάποτε οι νησίδες αυτές ήταν ενωμένες, σχηματίζοντας φυσικές «γλώσσες» άμμου. Σήμερα, διακοσμούν το τοπίο και ενισχύουν την εικόνα μιας ελληνικής “Πολυνησίας”, όπως έχει χαρακτηριστεί από ταξιδιώτες και φυσιολάτρες.

Η Κορωνησία είναι πολύ περισσότερα από ένα όμορφο ψαροχώρι. Είναι ένας προορισμός γεμάτος ζωή, παράδοση και περιβαλλοντική σημασία. Στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό φωλιάζουν περίπου 35 ζευγάρια αργυροπελεκάνων —ένα σπάνιο και προστατευόμενο είδος που κοσμεί τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Η οικολογική αξία της περιοχής είναι τεράστια και την καθιστά έναν από τους πιο ιδιαίτερους υγροβιότοπους της Δυτικής Ελλάδας.

Το χωριό φιλοξενεί επίσης τη μονή του «Γενεθλίου της Θεοτόκου», όπου λέγεται ότι ασκήτεψε ο Όσιος Ονούφριος, προσθέτοντας ένα ακόμη πνευματικό στοιχείο σε αυτή την ξεχωριστή γη.

Η Κορωνησία, ωστόσο, δεν ζει μόνο στο παρελθόν. Κάθε Αύγουστο, φιλοξενεί τη γιορτή της σαρδέλας — ένα γνήσιο πανηγύρι γεύσεων και παραδόσεων. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν ντόπιες συνταγές με σαρδέλα, απολαμβάνουν παραδοσιακούς χορούς και μουσική, και γίνονται ένα με την τοπική κοινότητα.

Η διαδρομή προς την Κορωνησία και το ίδιο το χωριό προσφέρουν μια εμπειρία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από εξωτικούς προορισμούς. Εδώ, η απλότητα συναντά το μεγαλείο της φύσης, και ο ταξιδιώτης νιώθει για λίγο πως έχει ανακαλύψει έναν από τους τελευταίους αληθινά αυθεντικούς παραδείσους της Ελλάδας.