Η παιδική παράσταση «Ο Γουίνι και οι φίλοι του: Αποστολή Τιγροσύνη» στην Πάτρα

Η παιδική παράσταση «Ο Γουίνι και οι φίλοι του: Αποστολή Τιγροσύνη» θα παιχθεί στην Πάτρα, στο θέατρο Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη την Κυριακή 25/1 στις 11.30 το πρωί.

Το αγαπημένο αρκουδάκι των παιδιών και η παρέα του ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από τη νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης, «Ο Γουίνι και οι φίλοι του: Αποστολή Τιγροσύνη!», μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική, φαντασία και μπόλικη…τιγροσύνη, που αναδεικνύει τη σημασία του να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις και να μη χάνεις ποτέ μα ποτέ τη χαρά του παιχνιδιού!

Η παράσταση είναι ένα ζωντανό, μουσικοθεατρικό παιχνίδι γεμάτο θετική ενέργεια, γέλια και εκπλήξεις. Με πολύχρωμα κοστούμια, ονειρεμένα σκηνικά και τραγούδια που θα σας μείνουν στο μυαλό, το ταξίδι στο Δάσος των Γαλάζιων Ονείρων θα γίνει μια εμπειρία που θα θυμάστε για καιρό. Μια εμπειρία που δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους που θέλουν να ξαναβρούν το παιδί μέσα τους.

Αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στο Πάνθεον στις 11:30 το πρωί.

Στην προπώληση τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ και στο ταμείο 12 ευρώ.

Ταμείο Πάνθεον (2610 325778) & MORE.COM

Πληροφορίες: 2311 284773 & www.paidikiskini.gr

Ισχύουν εισιτήρια ΟΠΕΚΑ.