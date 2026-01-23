Μάριο Μπανούσι: Ποιος είναι ο 27χρονος σκηνοθέτης που κέρδισε Αργυρό Λέοντα

«Μεγάλωσα μέχρι τα 6 μου στα Τίρανα στην Αλβανία και όταν ήρθα στην Ελλάδα μου φάνηκε ένας άλλος κόσμος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάριο Μπανούσι, που είναι ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, όταν βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025) στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλου και τη Τζένης Μελιτά στην ΕΡΤ1.

Τα χρόνια στην Αλβανία Ο Μάριο Μπανούσι γεννήθηκε το 1998, στην Αλβανία, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του και σε ηλικία 6 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το έργο του χαρακτηρίζεται από μία έντονα εικαστική γλώσσα και την απουσία λόγου, εστιάζοντας σε τελετουργίες, τη μνήμη και την απώλεια. Οι παραστάσεις του συχνά αντλούν από προσωπικά βιώματα και την κουλτούρα των Βαλκανίων.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης με καταγωγή από την Αλβανία από παιδί βρίσκεται στην Ελλάδα και ασχολείται επαγγελματικά με τη σκηνοθεσία. Μάλιστα, ο Μάριο Μπανούσι είναι ένας σκηνοθέτης που παρά τα 27 του χρόνια έχει πολλές διακρίσεις στο βιογραφικό του. Σε συνεντεύξεις του έχει μιλήσει κατά καιρούς τόσο για τη ζωή στην Αλβανία όσο και για τα όνειρά του.

«Όταν έκανα πρεμιέρα στο θέατρο με μια πολύ προσωπική παράσταση, εμπνεόμενος από τον θάνατο της μητριάς μου, θυμάμαι που άκουγα συγχαρητήρια από τον κόσμο. Τότε, όμως, περίμενα περισσότερο να ακούσω ένα “συλλυπητήρια”. Ήταν πολύ περίεργο αυτό», είπε ακόμα ο Μάριο Μπανούσι.

«Θυμάμαι πως ήταν τέτοια εποχής, Δεκέμβρης και ήμουν στο ταξί με τη μητέρα μου φτάνονται στην Αθήνα και λέει είδα όλα αυτά τα φώτα και τα στολισμένα σπίτια. Θυμάμαι να μπαίνω στο σπίτι που ήταν μια εντελώς άλλη αίσθηση και μου έλειπε αυτή η ηρεμία και η ασφάλεια αυτού που είχα μάθει», δήλωσε ο νεαρός καλλιτέχνης.

Η καριέρα Ο Μάριο Μπανούσι σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 2020. Την ίδια χρονιά δημιούργησε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, με τίτλο «Pranvera», που συμμετείχε το φθινόπωρο του 2021 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TIFF. Επίσης, το 2017 εργάστηκε ως βοηθός του Ευριπίδη Λασκαρίδη στην performance «Thirio». Η πρώτη παράσταση που σκηνοθέτησε ήταν το «Ragada» το 2022, το οποίο δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ακολούθησε το «Goodbye, Lindita», το 2023 που σημείωσε διεθνή επιτυχία και αμέσως μετά η παράσταση «Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia», το (2023) που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Έπειτα σκηνοθέτησε την παράσταση «Μami» τη σεζόν 2024-2025, μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση αφιερωμένη στη μητρότητα.

«Για μένα ήταν σαν ένα μνημόσυνο αυτή η παράσταση, στην αρχή. Ήταν η γυναίκα του πατέρα μου που ζούσαν μαζί στην Αλβανία και πέθαναν μαζί την ίδια περίοδο. Πέθαναν με διαφορά τριών ημερών, γι’ αυτό και τα δυο έργα της τριλογίας μου είναι γι’ αυτούς», πρόσθεσε ο Μάριο Μπανούσι.

Οι διακρίσεις Ο Μάριο Μπανούσι είναι ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, που έχει ξεχωρίσει με το ταλέντο του και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει καταφέρει να αποσπάσει πολλές διακρίσεις. Την Τετάρτη (21.01.2026) τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα, ύστερα από ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Μπιενάλε της Βενετίας, κατόπιν εισήγησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του τμήματος Θεάτρου, Willem Dafoe.

«Με την σχεδόν αυτοβιογραφική του αφήγηση, η οποία εκτείνεται σε εμπειρίες πένθους, θρήνου, απουσίας και οικογενειακών παραδόσεων, ο Mario Banushi –αναγράφεται στο σκεπτικό του βραβείου– έχει αποκαλύψει τον εαυτό του μέσα από την ποιητική, ελλειπτική του γλώσσα, φτιαγμένη από σιωπές και όχι από λέξεις, αλλά ταυτόχρονα υποβλητική και οδυνηρά επικοινωνιακή. Η μνήμη, οι καθημερινοί ήχοι και τα μικρά πράγματα στη ζωή είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι γύρω από τους οποίους γιορτάζονται οι οικείες αλλά κοινές, καθολικές τελετές. Οι αναμνήσεις, τα όνειρα, η συνύπαρξη και η απώλεια ξεδιπλώνονται σε ακολουθίες μόνο φαινομενικά απλών πράξεων που –αντίθετα– ανάμεσα στον ριζοσπαστικό ρεαλισμό και τις προοπτικές πτήσεις σε αφηρημένες διαστάσεις, ανοίγονται σε συμβολικά ταξίδια στα αρχέτυπα του ανθρώπου. Το θέατρο του Banushi, τόσο άμεσα οικείο και βαθιά ριζωμένο στην βαλκανική κουλτούρα, ξέρει επίσης πώς να είναι έξυπνα πολιτικό, μια αιχμηρή μαχαιριά στις αντιφάσεις της εποχής μας».

Μεγαλωμένος στην Αλβανία μέχρι την ηλικία των έξι ετών πριν επιστρέψει στην Ελλάδα όπου γεννήθηκε το 1998, ο Μάριο Μπανούσι αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Έκανε το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης με το Ragada , το οποίο δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος παρευρέθηκε την τελευταία ημέρα της παράστασης, τον προσκάλεσε αργότερα να συνεργαστεί. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του επόμενου έργου του, Αντίο, Λιντίτα . Προγραμματισμένο να διαρκέσει τρεις εβδομάδες, παίχτηκε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια, αποσπώντας μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς και το κοινό, πριν περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο. Το τρίτο κεφάλαιο της τριλογίας, Taverna Miresia , που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στα μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, θα σημείωσε την ίδια επιτυχία.

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, ο Μάριο Μπανούσι θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ολόκληρη την τριλογία, με τίτλο «Έρωτας Οικογενειακός» . Όπως δήλωσε ο Μπανούσι στους New York Times: «Θέλω να δημιουργήσω θέατρο που οι άνθρωποι αισθάνονται, όχι θέατρο που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλω να φανταστείτε τις δικές σας ιστορίες, να δείτε τη δική σας ζωή και μετά να ζήσετε με αυτό», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της Μπιενάλε.

Η επίσημη απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου στη Βενετία, το οποίο θα διεξαχθεί από 7 έως 21 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί Ca’ Giustinian, την έδρα της Μπιενάλε. Ο 27χρονος σκηνοθέτης, Μάριο Μπανούσι, «γεύεται» ακόμα μία επιτυχία, αλλά όχι την πρώτη της καριέρας του. Το 2023 έχει τιμηθεί με το ειδικό βραβείο «Jovan Ćirilov» και το βραβείο «Politika» Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο 57ο Φεστιβάλ BITEF του Βελιγραδίου για την παράσταση «Goodbye, Lindita».

Τη θεατρική σεζόν 2024 – 2025 ο Μάριο Μπανούσι έλαβε το βραβείο νέου καλλιτέχνη του θεάτρου από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Mami».

Μάριο Μπανούσι: «Πολλοί δάσκαλοι μου έλεγαν ότι θα αποτύγχανα»

Ο Μάριο Μπανούσι με αφορμή τη νέα του διάκριση έκανε μία ανάρτηση και άνοιξε την καρδιά του στους θαυμαστές του στο Instagram.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι, κοιτάζοντας τη λίστα με τους ανθρώπους που έχουν βραβευτεί με το Ασημένιο Λέοντα: Φελίνι, Λίντελ, Κουροσάβα, Μπιάνκι, Γκουαντανίνο, κ.λπ., βλέπω τώρα το δικό μου όνομα σε αυτήν τη λίστα… Αυτό το βραβείο θα μου θυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, φτωχοί, μη γνωρίζοντας πού θα κατέληγαν, καθοδηγούμενοι μόνο από την ελπίδα.

Θα μου θυμίζει τον εαυτό μου στο σχολείο, ονειρευόμενος τη ζωή που ζω σήμερα, ενώ πολλοί δάσκαλοι μου έλεγαν ότι θα αποτύγχανα. Θα μου θυμίζει από πού κατάγομαι και το φτωχό μου σπιτάκι στην Αλβανία γεμάτο αγάπη. Θα μου θυμίζει ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο δημιουργώ. Θα μου θυμίζει τους ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά μου, αλλά και εκείνους που τη μισούν, επειδή είναι αδύνατο να ευχαριστήσω τους πάντες (ευτυχώς). Τώρα, εκτός από τη γάτα μου, την οποία αγαπώ ατελείωτα, θα έχω ένα άλλο μικρό λιονταράκι που θα μου θυμίζει πολλά πράγματα.

Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για την αγάπη που δείχνετε για τη δουλειά μου. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Ευχαριστώ όλους όσους έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα, που με δέχονται και με βοηθούν να κάνω πραγματικότητα ακόμη και τις πιο τρελές μου ιδέες. Ανυπομονώ να μοιραστώ την επόμενη δουλειά μου μαζί σας. (Και πολλές άλλες) Την δημιουργώ με τη μεγαλύτερη έμπνευση που έχω νιώσει ποτέ… θα είναι τόσο κόκκινη όσο το χαλί στη Βενετία.