Πάτρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο την εβδομάδα 26 – 31 Ιανουαρίου 2026

Το πρόγραμμα της εβδομάδας 26 – 31 Ιανουαρίου 2026 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα έχει ως εξής:

Κατ' αρχάς συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου», μία ενδιαφέρουσα Ομαδική Εικαστική Έκθεση στην οποία συμμετέχουν 20 καλλιτέχνες, με έργα Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Κεραμικής και Φωτογραφίας.

Την Πέμπτη 29/1 στις 6 το απόγευμα, «Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Σάββατο 31/1 από 10.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι «Ζωγραφίζουμε μαζί με τους καλλιτέχνες της έκθεσης»

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά με αφορμή την έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου».

Θα προηγηθεί ξενάγηση και συζήτηση.

Τέλος το Σάββατο 31/1 στις 12 το μεσημέρι θα γίνει στο Πολύεδρο Συζήτηση με θέμα «Τέχνη στην Πάτρα»

Mια συνάντηση με θέμα «Τέχνη στην Πάτρα», με αφορμή την ομαδική εικαστική έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου». Συζήτηση με εικαστικούς, φιλότεχνους και συλλέκτες. Θα γίνει & ξενάγηση στην έκθεση και καταγραφή ιδεών

και προτάσεων.