Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Καλέντζι Ερυμάνθου

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026, συγκεκριμένα στις 2:56 π.μ., καταγράφηκε σεισμική δόνηση κοντά στην περιοχή του Καλεντζίου, στα όρια των δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών υπηρεσιών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και έγινε αισθητός σε περιοχές γύρω από το επίκεντρο.

Παρά το γεγονός ότι η δόνηση ήταν σχετικά μικρής έντασης, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους των κοντινών χωριών