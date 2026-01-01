Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Καλέντζι Ερυμάνθου

Έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές
Στις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026, συγκεκριμένα στις 2:56 π.μ., καταγράφηκε σεισμική δόνηση κοντά στην περιοχή του Καλεντζίου, στα όρια των δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών υπηρεσιών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και έγινε αισθητός σε περιοχές γύρω από το επίκεντρο.
Παρά το γεγονός ότι η δόνηση ήταν σχετικά μικρής έντασης, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους των κοντινών χωριών
Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 στα αεροδρόμια της χώρας
Αρχαίο Ωδείο: Η «σκηνογραφία» μιας Αναγέννησης- Η Αναστασία Κουμούση μιλάει για το μνημείο που έγινε viral- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Από την Πρωτοχρονιά του 1993 στην Πρωτοχρονιά του 2026- Η τελευταία αναλογική ευχή πριν όλα γίνουν ψηφιακά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr