Πώς να αποφύγετε τον καβγά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Η εορταστική χαρά έχει την τάση να μετατρέπεται εύκολα σε εορταστική ένταση. Την ώρα που κάνει την εμφάνισή του το δεύτερο hangover, ξεκινούν συχνά και οι καβγάδες.

Ο σκύλος χρειάζεται βόλτα μέσα στη βροχή, το ταψί της γαλοπούλας παραμένει άπλυτο, και η καθιερωμένη ταινία του Τζέιμς Μποντ την ημέρα των Χριστουγέννων δεν αρκεί για να αποτρέψει μια παρέα χορτασμένων, κουρασμένων και εκνευρισμένων συγγενών από το να ξεσπάσουν με την παραμικρή αφορμή.

Σύμφωνα με το news247.gr τα Χριστούγεννα, παρά τις υποσχέσεις για θαλπωρή και οικογενειακή ενότητα, δημιουργούν συχνά τις ιδανικές συνθήκες για σύγκρουση.

Ορισμένες οικογένειες είναι τυχερές και συναντιούνται μόνο για λίγο, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Όσοι όμως έχουν περάσει αρκετές συνεχόμενες ημέρες με στενούς συγγενείς γνωρίζουν πόσο γρήγορα μικρές ενοχλήσεις μπορούν να εξελιχθούν σεσοβαρές διαμάχες.

Οι καβγάδες μπορεί να ξεκινήσουν από κάτι ασήμαντο, όπως ένας φορτιστής κινητού που «εξαφανίστηκε», και να καταλήξουν σε παλιές οικογενειακές έχθρες που αναζωπυρώνονται.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο σχέσεων Σούζαν Κουίλιαμ, η απογοήτευση βρίσκεται συχνά στον πυρήνα των χριστουγεννιάτικων συγκρούσεων. «Υπάρχει τεράστια πίεση γύρω από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις», εξηγεί.

«Νιώθουμε ότι οφείλουμε να αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι να περνάμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί τους».

Παράλληλα, υπάρχει ο διαδεδομένος μύθος ότι μέσα στην οικογένεια μπορούμε να “είμαστε ο εαυτός μας”. Αυτό, όμως, δεν εγγυάται την αρμονία. Η οικειότητα μπορεί να γεννήσει τόσο αγάπη όσο και εντάσεις.

Η Κουίλιαμ υποστηρίζει ότι όλοι έχουμε έναν ιδιαίτερο «χριστουγεννιάτικο εαυτό».

Για κάποιους, αυτό σημαίνει επιστροφή σε παιδικές συμπεριφορές ή παλιές συνήθειες που εμφανίζονται μόνο στο πατρικό σπίτι. Για άλλους, ενεργοποιούνται ξανά καθιερωμένοι οικογενειακοί ρόλοι.

Η μεγαλύτερη αδελφή μπορεί να γίνει πάλι αυταρχική, ενώ το μικρότερο παιδί να αποσύρεται για να αποφύγει τη σύγκρουση. Αυτά τα μοτίβα, βαθιά ριζωμένα, επανεμφανίζονται με ιδιαίτερη ένταση την περίοδο των γιορτών.

Το άγχος και το αλκοόλ επιδεινώνουν την κατάσταση. Τα Χριστούγεννα προσφέρουν άφθονα και από τα δύο, σε συνδυασμό με την κλειστοφοβία των γεμάτων, υπερθερμασμένων χώρων τις σκοτεινές χειμωνιάτικες ημέρες.

Η Κουίλιαμ επισημαίνει ότι έρευνες δείχνουν πως ο παρατεταμένος εγκλεισμός αυξάνει την επιθετικότητα — ακόμη και στα ζώα. Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ένταση ανθίζει όταν οι άνθρωποι μένουν στριμωγμένοι μαζί για πολύ καιρό χωρίς διέξοδο.

Τα πιθανά σημεία τριβής τα Χριστούγεννα

Ένα από τα συνηθέστερα σημεία τριβής είναι η πολιτική. Για πολλές οικογένειες, η πολιτική συζήτηση είναι αναπόφευκτη αλλά εκρηκτική. Οι απόψεις συχνά χωρίζονται σε προβλέψιμες γενεακές γραμμές, με χαρακτηρισμούς όπως «woke» ή «φασίστας» να εκτοξεύονται εύκολα. Η Κουίλιαμ συμβουλεύει να αντιμετωπίζεται το θέμα από νωρίς. Η πολιτική και η θρησκεία θεωρούνται ταμπού για καλό λόγο: ακόμη και υπό ιδανικές συνθήκες, πολώνουν.

Η λύση είναι η πρόληψη και η ελαφρότητα. Η οικογένεια μπορεί να συμφωνήσει εκ των προτέρων σε μια «λέξη-σήμα» που θα αλλάζει το θέμα πριν ανάψουν τα αίματα. Εναλλακτικά, είναι απολύτως θεμιτό να αναβληθούν τέτοιες συζητήσεις. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όπως λέει, δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να λυθούν παγκόσμια ζητήματα.

Ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι το άτομο που μονοπωλεί τη συζήτηση, καυχιέται για επαγγελματικές επιτυχίες ή πολυτελή ταξίδια. Οι υπόλοιποι συχνά παραιτούνται σιωπηλά, επιτρέποντας στη συμπεριφορά να συνεχιστεί. Η Κουίλιαμ προτείνει ευγενική αλλά σταθερή παρέμβαση, αλλάζοντας διακριτικά θέμα και δίνοντας το παράδειγμα στους υπόλοιπους.

Εντάσεις προκαλούνται και από θέματα τάξης και συμπεριφοράς στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν φιλοξενούνται πολλοί άνθρωποι για ημέρες. Η ακαταστασία και οι διαφορετικές συνήθειες φθείρουν την υπομονή. Η ψυχολόγος τονίζει τη σημασία των ορίων, που καλό είναι να τίθενται από την αρχή, ή έστω με χιούμορ.

Τα δώρα αποτελούν επίσης ευαίσθητο ζήτημα, ειδικά όταν υπάρχει οικονομική ανισορροπία. Το χρήμα μπορεί εύκολα να γίνει πηγή πικρίας. Όπου είναι δυνατόν, τέτοια θέματα πρέπει να συζητούνται εκ των προτέρων. Διαφορετικά, ίσως απαιτείται απλώς ανεκτικότητα.

Αμηχανία μπορεί να προκύψει και όταν συναντιούνται οικογένειες με λίγα κοινά στοιχεία. Αντί να επιμένει κανείς στο «πώς κάνουμε εμείς τα Χριστούγεννα», η Κουίλιαμ προτείνει περιέργεια και ανοιχτές ερωτήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανταποκρίνονται θετικά όταν νιώθουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά.

Τέλος, υπάρχει πάντα ο υπερβολικά παρεμβατικός καλεσμένοςπου θέλει να τα κάνει όλα καλύτερα από τον οικοδεσπότη. Αντί για σύγκρουση, η Κουίλιαμ προτείνει καλοσύνη — ή ακόμη και παράδοση. Μερικές φορές, το να αφήσεις τον έλεγχο μπορεί να αποδειχθεί απελευθερωτικό.

Συνολικά, οι συμβουλές της βασίζονται στην επίγνωση, την προετοιμασία και την κατανόηση. Τα Χριστούγεννα εντείνουν τα συναισθήματα, αλλά με λίγη ευελιξία και καλή διάθεση, ακόμη και οι πιο δύσκολες οικογενειακές συγκεντρώσεις μπορούν να περάσουν με λιγότερες συγκρούσεις.