Στα βουνά της Ελλάδας τον χειμώνα: 5 προορισμοί για φύση, νερά και καλό φαγητό

Χειμερινές αποδράσεις στην ορεινή Ελλάδα

Τα ορεινά χωριά της χώρας μας προσφέρονται για πρώτης τάξεως μίνι εκδρομές μέσα στον χειμώνα, στην καταπράσινη φύση και τα κρύα, καθαρά νερά. Σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχουν γνωστές και άγνωστες γωνιές που προσφέρονται για ξεκούραση, χαλάρωση, και καλοπέραση με εκλεκτό φαγητό αλλά και δραστηριότητες στη φύση. Βόλτα στο δάσος ανάμεσα στα έλατα, πεζοπορία ή ράφτινγκ σε ποτάμια και λίμνες, επίσκεψη σε μοναστήρια, μουσεία ή χιονοδρομικά κέντρα για σκι, ζεστά καφέ σε γραφικές πλατείες, λαχταριστό φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες και ξεκούραση σε χουχουλιάρικους ξενώνες. 5 μέρη για χειμερινές αποδράσεις στην Ελλάδα: Ορεινή Κορινθία Η Ορεινή Κορινθία συνδυάζει βουνό και υγρό στοιχείο με έναν τρόπο κινηματογραφικό. Λίμνη Δόξα, Φενεός, Γκούρα και Τρίκαλα συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για χαλαρές βόλτες, πεζοπορία και χειμερινή γαλήνη. Τα έλατα και οι χιονοσκέπαστες κορυφές του όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) αγκαλιάζουν τα ορεινά χωριά. Είναι από τους πιο «εύκολους» ορεινούς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις, καθώς είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.

Οι τρεις συνοικίες των Τρικάλων Κορινθίας (κάτω, μεσαία και άνω) είναι πανέμορφές και προσφέρονται για διανυκτέρευση σε ένα από τα υπέροχα αρχοντικά ενώ εκεί θα βρεις παραδοσιακές ταβέρνες με εκλεκτά εδέσματα, ντόπια κρέατα, τραχανά και πίτες που ζεσταίνουν ψυχή και σώμα. Αξίζει μια βόλτα στη Λίμνη Δόξα και τοπολυφωτογραφημένο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, αλλά και στη Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού με την ανυπέρβλητη θέα. Εκεί, στο πατάρι, θα δείτε το «Κρυφό Σχολειό», ενώ οι μοναχοί θα σας τρατάρουν γλυκό τριαντάφυλλο δικής του παραγωγής. Κάντε στάση στο Φενεό για όσπρια και για καφέ στην πλατεία της Γκούρας. Ορεινή Αρκαδία

Η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπά στην Ορεινή Αρκαδία, εκεί όπου τα πέτρινα χωριά, τα φαράγγια και τα δάση δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Βυτίνα συνδέονται με τον Λούσιο ποταμό, που χαράζει το άγριο τοπίο και προσφέρει μοναδικές διαδρομές μέσα στη φύση. Τον χειμώνα, το κρύο κάνει τα τζάκια απαραίτητα και το φαγητό πρωταγωνιστή: γουρουνοπούλα, παραδοσιακές σούπες, χυλοπίτες και τοπικά τυριά συμπληρώνουν την εμπειρία. Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, που μοιάζει να κρέμεται ανάμεσα στα βράχια, όπου η θέα στο φαράγγι κόβει την ανάσα και ενώ από κάτω ακούγεται ο ήχος του Λούσιου που τρέχει κελαρυστός