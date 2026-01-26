Στα βουνά της Ελλάδας τον χειμώνα: 5 προορισμοί για φύση, νερά και καλό φαγητό

Χειμερινές αποδράσεις στην ορεινή Ελλάδα
Τα ορεινά χωριά της χώρας μας προσφέρονται για πρώτης τάξεως μίνι εκδρομές μέσα στον χειμώνα, στην καταπράσινη φύση και τα κρύα, καθαρά νερά.
Σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχουν γνωστές και άγνωστες γωνιές που προσφέρονται για ξεκούραση, χαλάρωση, και καλοπέραση με εκλεκτό φαγητό αλλά και δραστηριότητες στη φύση.
Βόλτα στο δάσος ανάμεσα στα έλατα, πεζοπορία ή ράφτινγκ σε ποτάμια και λίμνες, επίσκεψη σε μοναστήρια, μουσεία ή χιονοδρομικά κέντρα για σκι, ζεστά καφέ σε γραφικές πλατείες, λαχταριστό φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες και ξεκούραση σε χουχουλιάρικους ξενώνες.
5 μέρη για χειμερινές αποδράσεις στην Ελλάδα:
Ορεινή Κορινθία
Η Ορεινή Κορινθία συνδυάζει βουνό και υγρό στοιχείο με έναν τρόπο κινηματογραφικό. Λίμνη Δόξα, Φενεός, Γκούρα και Τρίκαλα συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για χαλαρές βόλτες, πεζοπορία και χειμερινή γαλήνη.
Τα έλατα και οι χιονοσκέπαστες κορυφές του όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) αγκαλιάζουν τα ορεινά χωριά. Είναι από τους πιο «εύκολους» ορεινούς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις, καθώς είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
Οι τρεις συνοικίες των Τρικάλων Κορινθίας (κάτω, μεσαία και άνω) είναι πανέμορφές και προσφέρονται για διανυκτέρευση σε ένα από τα υπέροχα αρχοντικά ενώ εκεί θα βρεις παραδοσιακές ταβέρνες με εκλεκτά εδέσματα, ντόπια κρέατα, τραχανά και πίτες που ζεσταίνουν ψυχή και σώμα.
Αξίζει μια βόλτα στη Λίμνη Δόξα και τοπολυφωτογραφημένο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, αλλά και στη Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού με την ανυπέρβλητη θέα. Εκεί, στο πατάρι, θα δείτε το «Κρυφό Σχολειό», ενώ οι μοναχοί θα σας τρατάρουν γλυκό τριαντάφυλλο δικής του παραγωγής. Κάντε στάση στο Φενεό για όσπρια και για καφέ στην πλατεία της Γκούρας.
Ορεινή Αρκαδία
Η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπά στην Ορεινή Αρκαδία, εκεί όπου τα πέτρινα χωριά, τα φαράγγια και τα δάση δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Βυτίνα συνδέονται με τον Λούσιο ποταμό, που χαράζει το άγριο τοπίο και προσφέρει μοναδικές διαδρομές μέσα στη φύση. Τον χειμώνα, το κρύο κάνει τα τζάκια απαραίτητα και το φαγητό πρωταγωνιστή: γουρουνοπούλα, παραδοσιακές σούπες, χυλοπίτες και τοπικά τυριά συμπληρώνουν την εμπειρία.
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, που μοιάζει να κρέμεται ανάμεσα στα βράχια, όπου η θέα στο φαράγγι κόβει την ανάσα και ενώ από κάτω ακούγεται ο ήχος του Λούσιου που τρέχει κελαρυστός
Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης με τον μπαρουτόμυλο στη Δημητσάνα είναι ένα πραγματικό θαύμα, ενώ μέσα στο χωριό θα περιπλανηθείς στα πέτρινα σοκάκια, θα δεις την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη, τον περίφημο πύργο με το ρολόι, τα σπίτια του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ και του Παλαιών Πατρών Γερμανού ενώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε cozy καφέ, ταβέρνες και μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα.
Στην κεντρική πλατεία της Στεμνίτσας, κάνε μια στάση στο καφενείο «Γερουσία» για γαλακτομπούρεκο και ελληνικό καφέ. Στη Βυτίνα, κάνε μια βόλτα στον «Δρόμο της Αγάπης», ενώ μπορείς να επισκεφθείς πολλά ακόμα χωριά που απλώνονται τριγύρω όπως τα Λαγκάδια, το Ελληνικό, το Βαλτεσίνικο, το Λεβίδι, τη Ζάτουνα, το Χρυσοβίτσι, το Λιμποβίτσι (πατρίδα του Κολοκοτρώνη), την Καρύταινα κ.α.
Ζαγοροχώρια
Τα Ζαγοροχώρια είναι ο ορισμός του χειμερινού ελληνικού τοπίου. Πέτρινα χωριά, το φαράγγι του Βίκου, το φράγμα Αωού, η Δρακόλιμνη, ο ποταμός Βοϊδομάτης και τοξωτά γεφύρια με τις καμάρες που μοιάζουν να ξεπήδησαν από μεσαιωνικό παραμύθι συνθέτουν έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ορεινούς προορισμούς της χώρας. Ο χειμώνας τα κάνει ακόμη πιο ατμοσφαιρικά, με ομίχλη, κρύο και καμινάδες τζακιών που καπνίζουν όλη μέρα. Η τοπική κουζίνα βασίζεται σε εκλεκτό κρέας, ηπειρώτικες πίτες, μανιτάρια και απλές, δυνατές γεύσεις, ιδανικές μετά από πεζοπορία στη φύση.
Το Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο είναι τα «στολίδια» του Ζαγορίου, ενώ πανέμορφα είναι η Αρίστη, το Τσεπέλοβο, το Καπέσοβο, το Μονοδέντρι, το Δίλοφο και η Βίτσα. Κάνε μια βόλτα στις περίφημες Οβίρες Ρογκοβού ή αλλιώς Κολυμπήθρες, πέρνα από το Πέτρινο Δάσος και φτάσε στην θέση Οξυά για να απολαύσεις το πιο βαθύ σημείο του Βίκου. Ο ποταμός Βοϊδομάτης προσφέρεται για πεζοπορία αλλά και ράφτινγκ. Μην φύγεις χωρίς μέλι, μανιτάρια και τρούφα.
Ορεινή Ναυπακτία
Η Ορεινή Ναυπακτία είναι ιδανική για όσους αναζητούν ησυχία και ανεπιτήδευτη ομορφιά. Χωριά όπως η Άνω Χώρα και η Ελατού απλώνονται ανάμεσα σε έλατα, ρέματα, καταρράκτες και φαράγγια. Τα ποτάμια και τα νερά δίνουν ζωή στο τοπίο, ενώ το χειμερινό σκηνικό είναι από τα πιο «καθαρά» και ήσυχα που μπορεί να βρει κανείς. Στις ταβέρνες θα βρεις κυνήγι, κατσίκι, σπιτικά μαγειρευτά και κρασί που σε κάνει να θες να μείνεις λίγο ακόμα.
Στην Άνω Χώρα θα θαυμάσεις τον «Καρνάβαλο», το παλιό λεωφορείο που ένωνε την Άνω και την Κάτω Χώρα με τη Ναύπακτο μέχρι το 1983. Θα κάνεις μια βόλτα στην κεντρική πλατεία, θα θαυμάσεις τον επιβλητικό ναό της Αγίας Παρασκευής και άλλα εκκλησάκια και θα περιπλανηθείς μέσα στη φύση, απολαμβάνοντας το τοπίο στον Νερόμυλο και τον Καταρράκτη Τσούρνας. Πέρνα από την Ελατού και κάνε μια στάση στην Λιμνίτσα για πίτες και μαγειρευτό.
Πήλιο
Το Πήλιο, το «Βουνό των Κενταύρων» είναι από τους ελάχιστους ελληνικούς προορισμούς όπου το βουνό συναντά τόσο αρμονικά τη θάλασσα, ακόμα και τον χειμώνα. Μακρινίτσα, Πορταριά, Τσαγκαράδα και Μηλιές προσφέρουν πέτρινη αρχιτεκτονική, καλντερίμια και πλούσια φύση. Ρέματα, πλατάνια και καταρράκτες συνθέτουν ένα τοπίο που παραμένει ζωντανό όλες τις εποχές. Το φαγητό εδώ έχει χαρακτήρα: σπιτικές πίτες, μήλα Πηλίου και γλυκά του κουταλιού που συνοδεύουν κάθε χειμερινό τραπέζι.
Στη Μακρινίτσα, η κεντρική πλατεία είναι ένα όνειρο με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, γεμάτη πατροπαράδοτες ταβέρνες για ζεστές μπουκιές, καφέ, γλυκό, γύρω από τα γέρικα δέντρα, που στέκουν εκεί χρόνια.
Η Τσαγκαράδα είναι εξίσου μαγική, ενώ στις Μηλιές, must είναι η επίσκεψη στον γραφικό σιδηροδρομικό σταθμό, που είναι ο τερματικός σταθμός για τον «Μουντζούρη», το περίφημο τρενάκι του Πηλίου.
