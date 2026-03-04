Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κινητοποίηση και μοτοπορεία διανομέων στο κέντρο της Πάτρας - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Κινητοποίηση και μοτοπορεία διανομέων στ...

Με μηχανές και συνθήματα διεκδίκησαν καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας

Με δυναμικό τρόπο πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των διανομέων στην Πάτρα, με τη μοτοπορεία να αποτελεί το κεντρικό γεγονός της ημέρας.

Δεκάδες διανομείς συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Όλγας, όπου αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της οργανωμένης τους πορείας στους δρόμους της πόλης.

Οι συμμετέχοντες, με τα μηχανάκια και τον εξοπλισμό της δουλειάς τους, διέσχισαν κεντρικούς δρόμους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τα αιτήματά τους. Με συνθήματα και κορναρίσματα, ανέδειξαν την ανάγκη για θεσμοθέτηση κατώτατης αμοιβής 2 ευρώ ανά παραγγελία, αποζημίωση για τη χρήση και φθορά των οχημάτων τους, καθώς και πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση.

Η μοτοπορεία κινήθηκε συντεταγμένα, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία ρυθμίστηκε προσωρινά. Οι διανομείς τόνισαν ότι η κινητοποίηση αποτέλεσε μια ειρηνική αλλά αποφασιστική διαμαρτυρία, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής για τον κλάδο.

Ειδήσεις Τώρα

Έχουν παρενέργειες τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος;

Η αυξημένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι πιο «αθόρυβοι» προορισμοί της Ευρώπης: Οι χώρες με τους λιγότερους τουρίστες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Απεργία Διανομείς
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0391\u03c0\u03b5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1","\u0394\u03b9\u03b1\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03af\u03c2"]
823084
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις