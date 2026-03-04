Κινητοποίηση και μοτοπορεία διανομέων στο κέντρο της Πάτρας - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με δυναμικό τρόπο πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των διανομέων στην Πάτρα, με τη μοτοπορεία να αποτελεί το κεντρικό γεγονός της ημέρας.

Δεκάδες διανομείς συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Όλγας, όπου αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της οργανωμένης τους πορείας στους δρόμους της πόλης.

Οι συμμετέχοντες, με τα μηχανάκια και τον εξοπλισμό της δουλειάς τους, διέσχισαν κεντρικούς δρόμους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τα αιτήματά τους. Με συνθήματα και κορναρίσματα, ανέδειξαν την ανάγκη για θεσμοθέτηση κατώτατης αμοιβής 2 ευρώ ανά παραγγελία, αποζημίωση για τη χρήση και φθορά των οχημάτων τους, καθώς και πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση.

Η μοτοπορεία κινήθηκε συντεταγμένα, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία ρυθμίστηκε προσωρινά. Οι διανομείς τόνισαν ότι η κινητοποίηση αποτέλεσε μια ειρηνική αλλά αποφασιστική διαμαρτυρία, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής για τον κλάδο.