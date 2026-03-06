Εξάρχεια: Νεκρός ο Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και παρέλαβε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του
Τραγωδία στα Εξάρχεια με ανήλικο μαθητή γαλλικής καταγωγής να πέφτει από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου και να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού 72, στα πλαίσια εκδρομής που έκανε το σχολείο στο οποίο φοιτά.
Παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Η σορός του μαθητή διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό
