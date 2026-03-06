Επιμελητηριακά: Νέα ανακοίνωση για Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ύψος των ποσών που μπορούν να περάσουν από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την παράταξη «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» με επικεφαλής τον Αντώνη Ποταμίτη να εκδίδει σημερινή ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ζητά από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Θόδωρο Λουλούδη : “να αποφασίζει μέσω της Διοικητικής Επιτροπής χρηματοδότηση εκδηλώσεων με ποσά έως 5.000 ευρώ και αν το ποσό είναι μεγαλύτερο να φέρνει το θέμα στο Δ.Σ. για να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να το εγκρίνει η πλειοψηφία”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τις τελευταίες ημέρες και λόγω όσων συνέβησαν στο τελευταίο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πληροφορούμαστε πως ο Πρόεδρος κ. Λουλούδης και οι συνεργάτες του, μέσα στην σύγχυση στην οποία βρίσκονται, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν εκπροσώπους Συλλόγων και διοργανωτές εκδηλώσεων που ζητούν την συνδρομή του Επιμελητηρίου. Το "αφήγημα" είναι πως "η παράταξη Ποταμίτη δεν επιτρέπει να εγκρίνουμε δαπάνες και έχει μπλοκάρει την οποιαδήποτε στήριξη εκδηλώσεων με οικονομική στήριξη από το Επιμελητήριο". Για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην προσπαθεί η Διοίκηση του Επιμελητηρίου να δικαιολογήσει τα δικά της προβλήματα με αναφορές στο Δ.Σ. και στην δική μας παράταξη: Η δική μας αντίδραση αφορά τις παράνομες αναθέσεις για ποσά άνω των 5.000 ευρώ που έκανε ο κ. Λουλούδης και η Διοικητική Επιτροπή τον τελευταίο χρόνο, κατά παράβαση του Επιμελητηριακού Νόμου που με σαφήνεια αναφέρει ότι αυτές οι δαπάνες θα έπρεπε να εγκριθούν από το Δ.Σ. Το συνολικό ποσό που έχει δοθεί μέσα σε έναν χρόνο με παράνομες τέτοιες αποφάσεις φτάνει τις 153.000 ευρώ και γι' αυτό θα αποδοθούν ευθύνες. Ο κ. Λουλούδης μπορεί κάλλιστα να αποφασίζει μέσω της Διοικητικής Επιτροπής χρηματοδότηση εκδηλώσεων με ποσά έως 5.000 ευρώ και αν το ποσό είναι μεγαλύτερο να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. για να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να το εγκρίνει η πλειοψηφία. Από την πλευρά μας είμαστε στο πλευρό των Συλλόγων και υπέρ της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε διοργανώσεις, εκδηλώσεις κ.ο.κ., αλλά με όρους νομιμότητας και διαφάνειας και όχι με όρους "εξυπηρετήσεων" που υποτιμούν τον Φορέα. Ας μην προσπαθεί λοιπόν ο κ. Λουλούδης να δικαιολογήσει τα δικά του προβλήματα με αναφορές στη δική μας στάση. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το κύρος του Επιμελητηρίου μας απέναντι σε πρακτικές και φαινόμενα που το υπονομεύουν. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Αντώνης Ποταμίτης Επικεφαλής

"Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα"»