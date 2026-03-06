Χιλιάδες παγιδευμένοι τουρίστες στον Περσικό Κόλπο

Χιλιάδες είναι οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων στον Περσικό Κόλπο που περιμένουν να απεγκλωβιστούν εν μέσω της ραγδαίας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), περίπου 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων αλλά και 20.000 ναυτικοί βρίσκονται παγιδευμένοι σε πλοία που αδυνατούν να κινηθούν εξαιτίας της πολεμικής έντασης, σύμφωνα με το Middle East Eye.

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην επηρεαζόμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Η διακοπή των ταξιδιών αποτελεί μέρος του αυξανόμενου αριθμού κλάδων που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον τουρισμό να πλήττεται ιδιαίτερα από τη σύγκρουση που επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με την Global Forecasting, οι αφίξεις τουριστών προβλέπεται να μειωθούν έως και κατά ένα τέταρτο σε ετήσια βάση το 2026.

Εκτός από τους τουρίστες, σε κίνδυνο έχουν βρεθεί και οι ναυτικοί. Την Πέμπτη αναφέρθηκε ότι δύο Ινδοί μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιου. Οι Άσις Κουμάρ και Νταλίπ Σινγκ σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε πετρελαιοφόρο με σημαία Παλάου, με την ονομασία Skylight, στον Κόλπο του Ομάν.

Πολλά από τα πλοία που επηρεάζονται επρόκειτο να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν σχεδόν κλείσει από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου.

Περίπου 23.000 Ινδοί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η κίνηση στο στενό έχει σχεδόν σταματήσει λόγω των ενεργειών του Ιράν, με τη θαλάσσια κυκλοφορία να μειώνεται κατά 80% το Σαββατοκύριακο, ενώ οι διελεύσεις πετρελαιοφόρων από το στενό έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.



Την ίδια ώρα, η Γαλλία προωθεί πρωτοβουλία για τη δημιουργία διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε ότι 52 γαλλικά πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Περσικό Κόλπο και άλλα οκτώ στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Παρίσι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα πληρώματα, καθώς σε αρκετά από αυτά επιβαίνουν και Γάλλοι ναυτικοί.