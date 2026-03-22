Ο Bigfoot, η «μπαλαρίνα» και το «σύννεφο καυγά» - Τα 13 νέα emojis που έρχονται στα iPhone

Νέα emojis ετοιμάζεται να προσθέσει η Apple στα iPhone και τις υπόλοιπες συσκευές της, καθώς η εταιρεία παρουσίασε τις νέες προσθήκες που θα περιλαμβάνονται στην επερχόμενη ενημέρωση iOS 26.4.

Η Apple κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα την τέταρτη δοκιμαστική έκδοση (Beta 4) του λειτουργικού συστήματος για προγραμματιστές, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των νέων emoji που θα γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό αργότερα μέσα στην άνοιξη.

Ανάμεσα στα νέα σύμβολα περιλαμβάνονται οκτώ εντελώς διαφορετικές ιδέες, όπως ένα τρομπόνι, ένα σεντούκι θησαυρού, ένα παραμορφωμένο πρόσωπο, ένα τριχωτό πλάσμα που θυμίζει τον θρυλικό Bigfoot, ένα «σύννεφο καυγά», μια όρκα, μια κατολίσθηση και μια μπαλαρίνα.

Συνολικά, η αναβάθμιση φέρνει 163 νέα σχέδια emoji στο πληκτρολόγιο της Apple. Από αυτά, 13 αποτελούν στην πραγματικότητα νέες προσθήκες, ενώ τα υπόλοιπα 150 είναι παραλλαγές τόνων δέρματος για δύο ήδη υπάρχοντα emoji: τους «ανθρώπους που παλεύουν» και τους «ανθρώπους με αυτιά κουνελιού», σύμφωνα με την bangkokpost.com.

Τα νέα emojis εγκρίθηκαν από το Unicode Consortium το καλοκαίρι του 2025, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας που καθορίζει τα πρότυπα emojis για όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.