Νεοφυείς επιχειρήσεις: Πώς οι χώροι coworking υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την καινοτομία τους

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αναπτύσσονται μέσα σε συνθήκες με προκλήσεις. Οι ομάδες αλλάζουν γρήγορα, οι ιδέες εξελίσσονται και οι πόροι είναι συχνά περιορισμένοι.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ευελιξία και η ταχύτητα είναι εξίσου σημαντικές με το ταλέντο ή τη χρηματοδότηση. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι χώροι coworking έχουν γίνει τόσο σημαντικοί για τις Startups. Σύμφωνα με την ViOS, ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο, έξι είναι οι βασικοί λόγοι και ένας επιπλέον, που εξηγούν γιατί οι χώροι coworking συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία των startups.

1. Ευελιξία που ταιριάζει στον τρόπο λειτουργίας των startups

Οι startups σπάνια ακολουθούν μια ευθεία πορεία. Οι ομάδες μεγαλώνουν, μικραίνουν και αλλάζουν κατεύθυνση, τα έργα εξελίσσονται γρήγορα και οι προτεραιότητες μπορεί να αλλάξουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα παραδοσιακά γραφεία, με μακροχρόνια συμβόλαια και σταθερές διαρρυθμίσεις, συχνά είναι υπερβολικά άκαμπτα για αυτή την πραγματικότητα. Οι χώροι coworking προσφέρουν ευελιξία που ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πραγματικά οι startups. Οι ιδρυτές μπορούν να ξεκινήσουν με μικρό χώρο και να επεκταθούν όσο μεγαλώνει η ομάδα. Αν τα σχέδια αλλάξουν, μπορεί να αλλάξει και ο χώρος. Αυτή η ευελιξία μειώνει το ρίσκο και επιτρέπει στις startups να επικεντρώσουν την ενέργειά τους στην ανάπτυξη προϊόντων, στη δοκιμή ιδεών και στην εύρεση της αγοράς τους.

2. Ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτομία

Η καινοτομία σπάνια γεννιέται στην απομόνωση, αλλά συχνά προκύπτει από την επαφή με νέες ιδέες, διαφορετικούς κλάδους και απρόσμενες συζητήσεις. Τα περιβάλλοντα coworking δημιουργούν φυσικά τέτοιες στιγμές. Σε κοινόχρηστους χώρους, οι startups εργάζονται δίπλα σε freelancers, συμβούλους και άλλους ιδρυτές. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών, μάθηση από διαφορετικές εμπειρίες και εξέταση προβλημάτων από νέες οπτικές. Με τον καιρό, αυτή η έκθεση σε διαφορετικές οπτικές ενισχύει τη δημιουργική σκέψη και βοηθά τους ιδρυτές να αποφεύγουν την στενή οπτική.

3. Πρόσβαση σε δεξιότητες χωρίς πρόωρες προσλήψεις

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές startups είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες. Η πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι ακριβή και συχνά ριψοκίνδυνη στα πρώτα στάδια. Τα περιβάλλοντα coworking βοηθούν να γεφυρωθεί αυτό το κενό. Οι startups συχνά βρίσκουν στον ίδιο χώρο σχεδιαστές, προγραμματιστές, marketers και συμβούλους. Αυτό διευκολύνει την υποβολή ερωτήσεων, την άμεση λήψη συμβουλών ή τη συνεργασία για βραχυπρόθεσμες ανάγκες χωρίς τη δέσμευση μόνιμης πρόσληψης.

4. Ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και συγκέντρωσης

Η καινοτομία δεν σημαίνει χάος. Οι startups χρειάζονται χρόνο συγκέντρωσης για να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να υλοποιήσουν ιδέες. Οι ποιοτικοί χώροι coworking υποστηρίζουν την καινοτομία προστατεύοντας την εστίαση. Η σαφής διαμόρφωση των χώρων, οι ήσυχες ζώνες εργασίας και ο προσεγμένος σχεδιασμός βοηθούν τις ομάδες να συγκεντρώνονται όταν χρειάζεται. Αυτή η ισορροπία μεταξύ αλληλεπίδρασης και συγκέντρωσης είναι ουσιαστική.

5. Παραγωγικότητα και ευεξία στον χώρο εργασίας

Η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα συνδέονται στενά με το περιβάλλον εργασίας. Οι καλά σχεδιασμένοι χώροι coworking δίνουν έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στην αποτελεσματικότητα. Οι startups αποδίδουν καλύτερα όταν το περιβάλλον εργασίας υποστηρίζει την καθημερινή συγκέντρωση αλλά και την ψυχική ισορροπία των ομάδων. Ένας χώρος που συνδυάζει παραγωγικότητα και ευεξία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα μιας ομάδας.

6. Η Αθήνα ως περιβάλλον για startups

Η Αθήνα προσφέρει ορισμένα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τις startups. Το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο από πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, βοηθώντας τους ιδρυτές να διαχειρίζονται καλύτερα τα έξοδά τους. Η πόλη διαθέτει ισχυρές ψηφιακές υποδομές και μια ολοένα πιο διεθνή επαγγελματική κοινότητα. Πολιτισμικά, η Αθήνα δίνει αξία στη συζήτηση, στην ανταλλαγή ιδεών και στη συνεργασία. Αυτό κάνει το coworking να μοιάζει φυσικό και όχι επιβεβλημένο.

+1. Ένας χώρος που εξελίσσεται μαζί με τις startups

Ορισμένοι χώροι coworking έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν τις startups σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ένας ιδρυτής μπορεί να ξεκινήσει μόνος του και, όσο μεγαλώνει η ομάδα, να επεκτείνει την παρουσία του χωρίς να αλλάξει περιβάλλον εργασίας. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις startups να εξελίσσονται με φυσικό τρόπο, διατηρώντας την παραγωγικότητα και τη συνοχή της ομάδας. Όπως επισημαίνει η ViOS, η εταιρία υποστηρίζει της startups σε διαφορετικά στάδια. Οι solo founders μπορούν να ξεκινήσουν με μικρό χώρο και να επεκτείνουν την παρουσία τους με τον χρόνο. Μικρές ομάδες μπορούν να συνεργάζονται χωρίς να δεσμεύονται πρόωρα σε ιδιωτικά γραφεία. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις startups να εξελίσσονται χωρίς να διαταράσσεται ο τρόπος εργασίας τους. Οι ιδρυτές μπορούν έτσι να αφιερώνουν την ενέργειά τους στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ιδεών αντί να ασχολούνται με τη διαχείριση του χώρου εργασίας τους.